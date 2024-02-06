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新年濕冷後轉晴 估春季偏暖有雨

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

小年夜圍爐又濕又冷，後續逐漸轉晴暖！氣象預報中心技正羅雅尹6日於記者會表示，從小年夜到初一（8日到10日）是全台最濕冷的時候，中部以北低溫下探10度，不排除高山降雪的可能性。展望未來天氣，3月、4月各地平均氣溫是正常至偏暖，但因為中南部面臨枯水期，民眾應注意用水狀況。

10日降雨趨緩

羅雅尹說，7日開始華南雲雨區東移，北部降雨機率提高，到了小年夜與除夕（8、9日）時，全台水氣最多，各地都會出現降雨，尤其中部以北地區雨勢更為明顯，加上冷氣團影響，整體天氣感受更為濕冷。

她指出，初一（10日）開始水氣減少，西半部降雨緩和，轉為多雲的天氣，但東半部地區仍會局部降雨；初二、初三（11日、12日）水氣大幅減少，各地轉為多雲到晴的穩定天氣，但中南部要注意輻射冷卻影響，民眾要注意劇烈的日夜溫差；初四（13日）開始白天氣溫明顯回升。

春季是南部枯水期

羅雅尹表示，小年夜到初一受到大陸冷氣團影響，是全台最冷的時刻，中南部高溫不到20度，中部以北低溫下探10度、南部與花東地區低溫也僅13度。她進一步說，這幾天各地水氣豐沛，溫度也不斷下降，不排除中部以北3000公尺的高山地區有下雪的機率。

至於春季天氣的狀況，中央氣象署指出，聖嬰現象於春天開始逐漸減弱，預計成為氣溫偏暖、雨量偏多的一季。羅雅尹表示，二、三、四月是南部的枯水期，民眾還是要注意日常用水的狀況。


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