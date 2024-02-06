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婉拒中市派員複驗 中央食藥署卻派「3長官」緊盯中市衛生局檢驗

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展表示，希望派員到使用署參與複驗，已被婉拒。記者陳秋雲/攝影
台中市衛生局長曾梓展表示，希望派員到使用署參與複驗，已被婉拒。記者陳秋雲/攝影

中央食藥署與台中衛生局今天分別複驗台糖梅花肉檢體，中市府希望參加食藥署複驗過程遭拒，食藥署卻派人到中市食安處全程參與檢測，最後，中央與地方複驗人員「6對6」，總計12人。

衛生局長曾梓展說，原希望中央檢驗的時候，衛生局能派員參加，不過已經被婉拒。中市今天早上9時就開始複驗，中央派了「3位長官」，2位學者、專家委員，還有台糖公司的代表，總共6人參與食安處的複驗。

台中市衛生局現場有兩位技術人員，再加上食安處長、副處長等，市府另邀請第三方公正專家參加，所以總共會有12人在檢驗室全程觀看過程，衛生局全程的錄影，最快明天如有結果也會提供錄影。

若結果與衛生局之前的檢驗結果不一樣，是否有求償問題？曾梓展說，這是假設性問題，等明天結果出來，再跟大家報告。

衛生局 食安 食藥署

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