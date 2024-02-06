冷氣團明報到 除夕至初一最冷中部以北探10度

春節7天假期將至，中央氣象署指出，明天上看強烈大陸冷氣團等級冷空氣南下，小年夜至除夕濕冷，初一至初三轉乾冷，初四起冷氣團減弱，各地回暖；預估除夕到大年初一最冷，中部以北、東北部低溫下探10度，南部、花東13度。此外，明晚至除夕，中部以北3000至3500公尺以上高山，可能下霰或霧淞，甚至有下雪機率。

中央氣象署預報中心技正羅雅尹表示，今天鋒面通過，東北季風增強影響，北部、東半部轉涼，並有局部降雨；明天起，大陸冷氣團影響，各地氣溫漸降，初四、初五才會明顯回溫。

她說，明晚至除夕水氣最多，全台有雨，特別是明晚至小年夜期間，中部以北雨勢明顯，有局部較大雨勢發生機率；基隆北海岸、大台北山區也有局部大雨發生機率，降雨時間也較長。

羅雅尹說，除夕各地局部短暫降雨，水氣比小年夜減少。初一水氣再減，西半部平地降雨緩和，轉為多雲；不過基隆北海岸、東半部地區、西半部山區仍有局部降雨。初二水氣大幅減少，至初五僅有迎風面花東偶而有零星降雨，西半部各地、外島恢復多雲到晴。

溫度方面，她指出，今天北台灣、東部轉涼，中南部白天高溫仍有20度以上；不過，隨著明天冷氣團逐漸南下，小年夜至初一影響相對明顯，北部整天氣溫偏低，中部、東部白天也不到20度；僅南部白天還有20度左右，但夜晚清晨偏低，留意日夜溫差。

羅雅尹說，預估這波冷氣團強度接近強烈大陸冷氣團等級，小年夜至初一最冷，屆時中部以北、東北部低溫10至11度，南部、花東低溫13至14度。初二至初三，水氣轉乾，因輻射冷卻效應，夜晚清晨氣溫偏低，中南部日夜溫差加大，初四至初五冷氣團減弱，各地才會明顯回溫。