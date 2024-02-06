雙和、北慈、新竹台大3家升等醫學中心 民眾看診傷荷包

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聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部今開記者會說明醫院評鑑結果，以及對民眾就醫的影響。圖左至右為健保署副署長龐一鳴、衛福部長薛瑞元、衛福部醫事司長劉越萍。記者李青縈／攝影
衛福部今開記者會說明醫院評鑑結果，以及對民眾就醫的影響。圖左至右為健保署副署長龐一鳴、衛福部長薛瑞元、衛福部醫事司長劉越萍。記者李青縈／攝影

醫院評鑑今日公布評鑑成績，台北區的台北慈濟、雙和醫院都晉升醫學中心；北區也新增新竹台大分院。衛福部長薛瑞元表示，本次評鑑分數接近，因此決定增額評鑑。健保署副署長龐一鳴指出，升等醫學中心的院所，民眾部分負擔會增加，將在3月生效。

2023年度醫學中心醫院評鑑結果，台北區（台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）評定醫學中心10家，增額評定2家，分別為台北慈濟醫院及雙和醫院。北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）則因為區域人口數增加，新增新竹台大分院新竹醫院1家醫學中心。

在門診基本部分負擔部分，區域醫院為240元、醫學中心為420元；急診部分負擔則是區域醫院400元、醫學中心750。龐一鳴表示，費用調整生效日在3月1日，由於去年底健保署已經請醫院預作準備，每天三家門診合計約為1萬名病人，而急診是約500人；在醫院升級的同時，也會輔導部分負擔改變。

薛瑞元表示，區域醫院升級成醫學中心，民眾部分負擔會有增加，醫院一定要跟民眾宣導，讓民眾了解。

另外，此次升級醫學中心新增三家，推估台北區多2家醫中會增加健保1.65億點，占該分區總點數之0.09%，推估對健保財務影響輕微，而北區新增1家醫中，增加5600萬點，占該分區總點數之0.07%。

健保負擔增加，是否讓原本已經被詬病的健保點值再度被稀釋？龐一鳴說，由於升級醫學中心會調整收費，可能會影響民眾就醫意願。薛瑞元也說，部分負擔會有影響，特別是輕症或是長期慢性病等非嚴重病人可以選擇，並非一定要去醫學中西就診，也可以到基層診所就可以遠。

薛瑞元表示，區域醫院升級醫學中心，可能也會讓民眾產新信心加強，跟部分負擔調高會減少民眾就醫意願，會變成兩個相互抵銷的因素，到底哪個影響力比較強還在要再觀察。

健保署 新竹 醫學

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