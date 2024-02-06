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春節國道平均事故200件 陳建仁籲用路人主動分流避壅塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）、副院長鄭文燦（左）、交通部長王國材（右）上午前往交通部高速公路局北區交控中心視察春節疏運準備情形。記者葉信菉／攝影
行政院長陳建仁（中）、副院長鄭文燦（左）、交通部長王國材（右）上午前往交通部高速公路局北區交控中心視察春節疏運準備情形。記者葉信菉／攝影

春節將至，高速公路局預估國道將出現出遊及返鄉車潮，行政院長陳建仁今前往交控中心視察疏運，他表示，初一到初三是國道南向車流高峰、初三到初五是北向高峰，呼籲民眾主動分流。高公局也提醒，過去春節初一到初五平均事故有200件，為平日2.4倍以上，已請公警加強協助。

陳建仁表示，春節期間希望民眾一起配合相關疏導措施，包括多搭乘公共運輸、短途不要上國道等。尤其初一到初三是國道南向車流高峰、初三到初五是北向高峰，要多注意疏運狀況，國道1968App有新的推播功能，大家可以多利用，呼籲民眾事先準備好旅程，主動分流避免壅塞。

交通部長王國材表示，今年春節疏運相關整備都準備好，國道管理主要有3方向，包括透過高乘載讓車流減量、差別費率達到時間分流、匝道儀控管制車流量，另外還有加速事故排除時間。

另外，長遠來看，國道過去在湖口到新竹段及汐止段較塞，現在有五楊高架延伸頭份計畫，預計2033年完工；汐止到五堵也有拓寬計畫預計2031年完工。此外，國道5號的高鐵延伸宜蘭二階環評、台62萬里瑞濱線有瑞芳有延伸到國5頭城交流道工程都會陸續完成。

高公局長趙興華也提醒，過去春節初一到初五平均事故有200件，去年就有197件，為平日2.4倍以上，另外這次春節天氣狀況是重點，預計前幾天有降雨情形，已請公警局加強協助。

高公局也說，今年春節車流量跟往年車流量差異不大，南向尖峰在初二、北向在初四，雙向最大量可能在初二、初三，約135百萬車公里。

高公局表示，春節初一到初三上午主要壅塞像是國1新竹路段、國3大溪-關西路段、國1台中-彰化路段較易壅塞；初三下午到初五整天易壅塞包括國1彰化-台中路段、苗栗-新竹路段等，後者更可能壅塞至深夜。另外，國5初一至初三主要是南向石碇至頭城壅塞，初二至初五是頭城到坪林較壅塞。

國道 春節 高公局

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