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雲林縣春節稽查 年糕、南瓜子、豆乾、酸白菜4樣食品標示不實
農曆春節將至，民眾忙採辦年貨，雲林縣衛生局去年底啟動春節應景食品稽查，有2家食品業者有衛生缺失，另有豆乾、酸白菜、五香南瓜子、寧波年糕等4樣抽驗食品標示不符或不實，經調查均為外縣市業者生產，已移請當地衛生局追蹤辦理。
雲林縣衛生局去年11月底開始，針對「春節應景食品製造業者」、「年貨大街暨應景食品販售業」及「年菜餐廳業者」等進行衛生稽查及抽驗，計稽查46家次，結果2家現場環境衛生缺失，已要求限期改善，複查後均與規定相符。
衛生局另抽驗縣內生鮮食材、肉加工製品、豆皮豆乾類麵製品、糕餅類、花生堅果類零食、魚肉煉製品、醃漬脫水蔬菜、年菜等96件食品，結果有「厚Q條蒜味豆乾」、「五香南瓜子」、「黃金酒粕酸白菜」等3件食品分別檢出食品添加物甜味劑、漂白劑，都在限量標準內，但外包裝未標示該添加物名稱，另有一件「寧波年糕」外包裝僅標示素食可用，未明確標示是全素或奶蛋素等，與法規規定不符。
雲林縣衛生局長曾春美表示，經調查4項違規商品來源均為外縣市業者，已移請當地衛生局追蹤辦理。她提醒民眾採購年節食品時，要掌握「6不原則」，包含標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味者不買、來源不明不買、有破損者不買、已足夠者不買，若消費者有任何食品衛生問題可撥打食品衛生科專線電話（05）5339730洽詢。
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