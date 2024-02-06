雲林縣春節稽查 年糕、南瓜子、豆乾、酸白菜4樣食品標示不實

農曆春節將至，民眾忙採辦年貨，雲林縣衛生局去年底啟動春節應景食品稽查，有2家食品業者有衛生缺失，另有豆乾、酸白菜、五香南瓜子、寧波年糕等4樣抽驗食品標示不符或不實，經調查均為外縣市業者生產，已移請當地衛生局追蹤辦理。

雲林縣衛生局去年11月底開始，針對「春節應景食品製造業者」、「年貨大街暨應景食品販售業」及「年菜餐廳業者」等進行衛生稽查及抽驗，計稽查46家次，結果2家現場環境衛生缺失，已要求限期改善，複查後均與規定相符。

衛生局另抽驗縣內生鮮食材、肉加工製品、豆皮豆乾類麵製品、糕餅類、花生堅果類零食、魚肉煉製品、醃漬脫水蔬菜、年菜等96件食品，結果有「厚Q條蒜味豆乾」、「五香南瓜子」、「黃金酒粕酸白菜」等3件食品分別檢出食品添加物甜味劑、漂白劑，都在限量標準內，但外包裝未標示該添加物名稱，另有一件「寧波年糕」外包裝僅標示素食可用，未明確標示是全素或奶蛋素等，與法規規定不符。