荔枝龍眼害蟲椿象春節前甦醒 台南農業改場籲共同防治

台灣荔枝、龍眼害蟲椿象越冬成蟲春節前陸續甦醒，台南區農業改良場呼籲各產區果農留意椿象活動狀況，今天起在同一時段共同防治，避免荔枝椿象繁殖危害及毒害授粉昆蟲。若有用藥或防治等相關問題，可與台南農改場植物保護研究室聯絡。電話06-2915901。

台南農改場建議雲嘉南地區荔枝椿象化學共同防治期程：嘉南地區荔枝今天至3月15日；龍眼19日至3月15日。雲林地區荔枝及龍眼今天起至3月8日。農改場表示，氣候逐漸回暖，越冬成蟲開始活動於荔枝、龍眼的枝梢或花穗上吸食危害，為避免蜜蜂受藥劑危害死亡，

農改場建議農友於共同防治時期，每周施藥一次，至少兩次，避免於花期用藥。開花前或施放平腹小蜂防治害蟲前10天停止用藥，避免毒害蜂群。

防治藥劑可參考登記用藥如2.8%賽洛寧水懸劑2000倍、20%亞滅培水溶性粉劑4000倍，或48.34%丁基加保扶水基乳劑1000倍等藥劑，並應加強葉背與枝條縫隙的施藥。藥劑詳細資訊參考台南農改場網站「農作物登記用藥」 點選所種植的作物選用登記藥劑。

除化學藥劑防治外，農改場建議可搭配以下荔枝椿象防治管理策略：開花前的停藥時間，搭配平腹小蜂卵片施放，進行整合性防治。於4到5月間荔枝椿象產卵盛期，人工摘除樹上卵塊。