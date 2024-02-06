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馬村設計實驗室成果展正式開幕 「馬村日誌」展現桃園文創新魅力

文／ 桃園市政府文化局

「馬村日誌 憶玖伍柒•序章」馬村設計實驗室成果展即日起至3月3日在馬祖新村眷村文創園區實驗藝廊(1至3號眷舍)熱鬧展出。本屆展覽媒合中原大學商業設計系、桃園職人文創品牌、在地企業，開發出高達20項文創商品、6種品牌設計概念，展示成果豐碩！

圖／桃園市政府文化局提供
圖／桃園市政府文化局提供

桃園市政府文化局長期耕耘地方文化創意產業，並呼應眷村文化資產保存後的再利用議題，對應當代趨勢並結合地方特色，打造馬祖新村眷村文創園區成為創意聚落生態。自110年啟動「馬村設計實驗室」計畫，秉持著「為老空間找到新鮮事，為舊事物找到新方向」的核心精神，藉由田野調查梳理眷村文化脈絡，媒合在地文創產業，研發具眷村文化特色的文創商品，並辦理成果展示。過去2屆曾和地方傳統工藝產業、文創職人及品牌等合作，開發出野炊刀具、野餐餐袋、特色風味包子、辣醬罐及香氛等兼具美學和實用性的商品，向大眾傳遞本市文創設計力。

圖／桃園市政府文化局提供
圖／桃園市政府文化局提供

本屆馬村設計實驗室成果展以「馬村日誌 憶玖伍柒•序章」為題，透過日誌的概念呈現此次計畫從探索馬村文史記憶到商品研發、成果展示的過程。展覽分為兩大主軸，首先是文化局首度與中原大學商業設計系合作，由全系師生進行為期4個月的眷村採集、原住戶口述訪談，從馬村建築外觀、居民記憶萃取設計靈感，再分別從品牌創新設計、文創商品開發等兩面向進行研發。參與本次計畫的中原商設系陳靜宜主任表示，「同學們通過深入調查分析提出『馬村限定品牌專賣店』的品牌策略，並重新詮釋馬村獨特的文化元素，提出多元面向的品牌企劃及周邊商品設計，以期塑造馬村的品牌形象，提升文化經濟價值。期望訪客能透過這次同學們的作品深入認識馬村魅力，見證同學們努力的成果」。而這次展覽中，也挑選了一款學生設計的木香瓶商品與進駐馬村園區的2家職人品牌「花香氣」、「調香木屋」合作進行量產。文化局邱正生局長表示，「透過這個計畫讓年輕設計師認識馬村獨特文化，藉由進行設計轉譯、商品研發的過程，不僅達到眷村文化世代傳承，也是鍊結產、官、學三方，推動文創產業發展的一個示範」。

圖／桃園市政府文化局提供
圖／桃園市政府文化局提供

展覽的另一大亮點，則是結合設計師、馬村進駐品牌「森合舍」和在地老字號企業「美琪生技股份有限公司」共同完成的肥皂組合商品，設計靈感來自過去眷村女性拉開抽屜取用美琪香皂的常民記憶，開發出以馬村形象識別為包裝設計的肥皂、木製皂盒組合商品，並規劃在園區內的桃印文創選物店進行實體販售，打造桃園生活品牌。

圖／桃園市政府文化局提供
圖／桃園市政府文化局提供

圖／桃園市政府文化局提供
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展覽期間適逢農曆過年，馬村園區自初三開始開放參觀，歡迎市民來馬村走春、看展，感受桃園文創新魅力。活動詳細資訊請上Facebook搜尋「馬祖新村眷村文創園區」查詢。

※展覽資訊
展覽名稱：「馬村日誌 憶玖伍柒•序章」馬村設計實驗室成果展
展覽時間：即日起至3月3日，周二至周日9:00-18:00 (除夕至初二休展；初三開展；2/15休展)
展覽地點：馬祖新村眷村文創園區實驗藝廊(1至3號眷舍)
入場方式：免費入場

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