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獨／稀有冬候鳥凍原豆雁八斗子現身 基隆本島首筆紀錄

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「凍原豆雁」是基隆鳥會在基隆本島的第一筆豆雁紀錄，以前只在彭佳嶼記錄過。圖／沈錦豐提供
「凍原豆雁」是基隆鳥會在基隆本島的第一筆豆雁紀錄，以前只在彭佳嶼記錄過。圖／沈錦豐提供

繁殖於西伯利亞屬大型雁類的台灣稀有冬候鳥的「凍原豆雁」，上月有2隻現身八斗子，為免消息曝光吸引民眾搶拍，干擾生態，基隆鳥會監控、維護現場狀況多日，近日已不見蹤影，研判已經離開。凍原豆雁十分罕見，是基隆鳥會在基隆本島的第一筆豆雁紀錄，以前只有15年前在彭佳嶼有記錄過。

基隆鳥會理事長沈錦豐說，根據中華鳥會2023年鳥類名錄，凍原豆雁雖然並不屬於保育類，但在台灣屬於稀有冬候鳥，出現時往往容易引起拍鳥朋友的關注。基隆鳥會只在2009年於基隆的離島彭佳嶼記錄過一次，這次在八斗子漁港的出現是基隆鳥會的第一筆凍原豆雁在基隆本島的紀錄。

沈錦豐表示，凍原豆雁嘴黑色，接近喙端有黃色斑紋，腳橙色。繁殖於西伯利亞東部凍原，通常在陸地活動，以攝取青草及秧苗等植物性食物為主，較少在水面活動，此次在八斗子漁港的凍原豆雁遇到驚擾時會飛到海面，等狀況解除再飛上草地繼續覓食，算是相對較少見的行為。

沈錦豐表示，1月14日有釣友在碧砂漁港看到2隻豆雁，原以為豆雁只是暫時停棲後就會飛走，沒想到到了17日還在　位置已經移到海科館和八斗子漁港間，因停留數天，吸引部分人士來拍照。

為防範消息曝光及干擾生態情形發生，基隆鳥採取多項措施因應，先通報動保所，每天由鳥會志工到現場了解情形，觀察豆雁是否有安全的夜棲地，發現秩序還好，但有遊客會故意驅趕豆雁，與八斗里里長討論，有需要時請社區志工協助維持秩序。

沈錦豐表示，1月19日一早豆雁還在草地上覓食，後來就不見蹤影，持續觀察多日也沒發現，近日又走了幾趟，確認沒有豆雁的蹤跡，研判已經離開，狀況解除，感謝鳥友及地方提供訊息及協助。

（影片由沈錦豐提供）

「凍原豆雁」是基隆鳥會在基隆本島的第一筆豆雁紀錄，以前只在彭佳嶼記錄過。圖／沈錦豐提供
「凍原豆雁」是基隆鳥會在基隆本島的第一筆豆雁紀錄，以前只在彭佳嶼記錄過。圖／沈錦豐提供
「凍原豆雁」是基隆鳥會在基隆本島的第一筆豆雁紀錄，以前只在彭佳嶼記錄過。圖／沈錦豐提供
「凍原豆雁」是基隆鳥會在基隆本島的第一筆豆雁紀錄，以前只在彭佳嶼記錄過。圖／沈錦豐提供

基隆 海科館 鳥會

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