今晚北東降雨漸增明全台有雨 大年初一起才轉乾

快過年了，不少人採辦年貨及返鄉，但天氣要轉濕冷了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，華南雲雨帶逐漸接近，晚間起北東降雨漸增多，明晚到後天小年夜白天是華南雲雨帶水氣最多的時候，各地天氣陰雨，中北部、宜蘭、花蓮等地降雨又更明顯，大年初一開始，乾空氣移入，天氣明顯好轉。

吳聖宇指出，今晚開始華南雲雨區東移漸趨明顯，水氣愈來愈多，台中以北到宜蘭一帶降雨更顯著。明天華南雲雨區大幅度向東移動，台灣各地由北往南、自西向東陸續轉為短暫陣雨，除已經降雨的北部、宜蘭，中部、花蓮明天上午開始也會逐漸有短暫陣雨，南部及台東可能要等到晚間以後降雨比較明顯。

吳聖宇指出，明晚到後天小年夜白天是華南雲雨帶水氣最多的時候，各地天氣陰雨，中北部、宜蘭、花蓮等地降雨又更明顯，東北風迎風面以及中北部局部山區有機會達到大雨等級累積雨量。

他表示，8日晚間以後水氣稍減一點，但持續到除夕白天陸續有水氣通過，各地仍有短暫陣雨，降雨可能一陣一陣，但還是溼答答。最快也要除夕夜當晚水氣才會更進一步減少，西半部可望慢慢轉為多雲到陰，東半部持續有短暫陣雨。

吳聖宇指出，大年初一開始，乾空氣移入，天氣明顯好轉，西半部多雲到晴，東半部偶有局部短暫陣雨。大年初二到初三天氣更好，東半部多雲，西半部有機會陽光普照。年初四到初五東半部多雲偶有局部短暫陣雨，西半部持續多雲到晴，不過夜晚清晨可能有霧或低雲發生。

溫度方面，吳聖宇指出，預估先冷後暖，明天開始大陸冷氣團或強烈冷氣團等級冷空氣伴隨雲雨區東移南下，各地溫度下降，一路到大年初一冷空氣達到最強，中北部、東北部空曠地區低溫預估10-12度，南部及花東空曠地區低溫12-14度，冷空氣是濕冷型態，持續時間長，白天也不會回暖，濕冷感受特別冷。

吳聖宇說，大年初一到初三清晨轉乾冷，白天有陽光會回暖，各地高溫漸回升，但夜晚清晨受輻射冷卻作用影響，中北部、東北部空曠地區不排除有局部10度以下低溫，日夜溫差變化大。初四、初五溫度回升明顯，夜晚清晨仍偏涼，中北部、東北部空曠地區清晨低溫12-14度。

如果打算追雪，吳聖宇指出，這波降溫前期比較溼冷，高山降雪條件目前看來只有除夕當天比較理想，大年初一之後高空溫度仍低但水氣轉乾，出現雪霰機會明顯降低。