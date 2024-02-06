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明起大陸冷氣團報到全台漸轉濕冷 初二晨下探10度以下
冷空氣要來了，全台漸轉濕冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明鋒面逐漸接近，下午起北台降雨趨於明顯，全台愈近除夕愈濕冷，大年初一晴朗至初五，初二晨最冷下探10度以下。
吳德榮指出，今日北部及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台偏涼微冷，中南部舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫：北部13至19度，中部15至28度，南部16至31度，東部14至28度。
吳德榮說，明(7日)鋒面逐漸接近，下午起北台降雨趨於明顯；周四(8日)降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率；除夕(9日)仍有雨，晚起降雨漸減緩。明晚起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈濕冷，要注意保暖。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。
最新模式模擬顯示，吳德榮指出，年初一(10日)西半部轉晴朗、乾冷、東半部零星降雨亦逐漸停歇，初二(11日)晨因「輻射冷卻」加成，部分平地最低氣溫降至10度以下。
吳德榮說，年初二白天起受「大陸高壓」東移影響，天氣晴朗穩定，持續至初五(14日)；冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。
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