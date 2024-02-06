電輔車事故死傷／落實零死亡 路權團體促加速立法

倡議行人路權的行人零死亡推動聯盟昨呼籲，內政部國土管理署應在立法院本會期提出「行人交通安全設施條例」草案，三大黨應全力支持草案盡速送審，落實排除人行道障礙物、道路全面落實人行道、規範施工期間臨時人行道及騎樓專案應明確等四大建議，加快通過減少道路事故死傷，及早落實零死亡願景。

國土署表示，目前法制作業還在進行中，之後會先提報給內政部，然後再報行政院，原則上仍希望此會期能送出。

行人零死亡推動聯盟指出，去年一至十一月交通死亡人數仍達二七五九人，並無明顯下降，嚴重事故總件數高達卅六萬七三一一件，創歷年同期新高。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說，「行人交通安全設施條例」草案中仍有四項可建議改善條文，一是道路全面落實人行道，八米上馬路應有實體人行道設計，八米下可設標線型人行道並設路緣石作為過渡用。

其次為排除人行道障礙物，明定人行道基本規範，應有最低淨寬度要求，規畫道路設施位置保留避讓空間，行人空間也不得作為其他用途，如在人行道畫設機車停車格。三是規範施工期間臨時人行道，道路施工養護時，考量行人各式樣態，包含使用娃娃車、輪椅者等。

陳愷寧說，草案第十二條將「騎樓、私有土地」認定為公眾空間設行人專區，現階段騎樓的確負擔部分行人空間，但仍應在「路側」建設實體人行道，而非在「路外」讓私有地擔任公共空間。