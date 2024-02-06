電輔車事故死傷／學者：界定路權 加強兒少教育

由於兒童交通事故死傷持續上升，其中電動輔助自行車死傷案件數於去年創新高，學者指出，政府應從工程、教育及執法，加強營造更安全的道路環境，尤其隨著各式運具發展下，更須界定清楚路權，避免混用；警方也應將相關違規樣態視為取締重點，以法律導正違規行為。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，隨著運具多元發展，自行車、電動輔助自行車以及微型電動二輪車，規範界限得分得更清楚，並加強對外宣導教育，執法也要更明確及嚴加取締，三管齊下才有機會解決既有問題。

李克聰說，現行法規將電動輔助自行車視為自行車，只要裝兒童座椅，就可載兒童，不過駕駛需十八歲以上，且只能以人力為主、電力為輔，不能改裝有馬力，只是不少民眾恐怕都不知相關規定，無法有效防堵改裝，造成許多模糊使用空間。

至於十四歲以下不能騎乘、搭乘微型電動二輪車，也不能在自行車道上騎乘，這些運具的騎乘環境及路權規範都不同，若未明確規範，民眾就可能混用。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄認為，納管只是手段之一，雖已建立規範管道，問題卻不會馬上改善，仍需時間加強宣導，駕駛人也應自律。他認為，若從保護兒少的角度出發，也可討論當駕駛人因此造成搭乘的兒少受傷時，就加重處罰。

交通部路政及道安司表示，已製作微型電動二輪車、電動輔助自行車在內等安全騎乘相關文宣，並透過網路宣傳；去年底也與靖娟文教基金會合作完成國中、國小交通安全模組教案，另針對家長宣導如何教導孩童安全騎乘，亦推廣國中及國小高年級學生自行車騎乘安全影片，將持續透過宣教提升學生安全知能及風險意識。

交通部指出，行政院去年十月核定「環島自行車道升級既多元路線整合推動計畫第二期」，優先以專用路權型式優化路網，提升環島自行車路網安全。有鑑人車共道自行車路線，對人行道行人安全已產生威脅，請內政部國土管理署研議市區自行車通行友善適當規畫方式，後續將擇定地點辦理試辦計畫，交通部也將督導自行車道相關規畫，符合自行車道安全規範，營造友善安全的行車環境。