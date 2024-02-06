3年增1倍 兒少電輔車事故死傷增

台灣面臨「少子化」危機，兒少交通事故死傷數卻持續上升，靖娟基金會就發現，不僅三年內電動輔助自行車的死傷數成長超過一倍，因違規騎乘微型電動二輪車而受傷的兒少數，連續四年都達兩百人左右。專家分析，家長不清楚風險，兒少也缺乏教育訓練，是電輔車與微電車導致兒少死傷數大幅增加的主因。

靖娟基金會昨公布兒少事故新聞分析，扣除兒虐、性侵，共發生二三四件兒少事故新聞，導致十四歲以下孩子卅八死、五八一傷，且交通事故仍為兒少死傷的主要原因，發生七十九件案件中，造成一三三名兒少死傷。

靖娟進一步從交通部的統計中發現，現行法規規定，未滿十四歲兒少不能騎乘也不能搭乘微型電動二輪車，卻連續四年有約兩百名零至十三歲的兒少違規受傷。與三年前相比，電動輔助自行車的兒少死傷數，從五十一人增加至去年一至十一月的一一一人死傷，不僅死傷數成長超過一倍，更創新高。

靖娟基金會執行長許雅荏分析，未滿十四歲兒少可以騎乘的車種，只有腳踏自行車及電動輔助自行車，而沒有踏板的微型電動二輪車，則需年滿十四歲後才能騎乘，但因慢車種類多、家長不清楚風險，甚至不清楚相關騎乘規定，導致事故頻傳。

花蓮縣立國風國民中學老師王錦懋指出，電輔自行車輕便、不需花油錢就可輕鬆代步，一台雖要兩、三萬，但家長提供給孩子的意願高；他的學校約有近兩成學生使用電動輔助自行車，更偏遠學校的學生騎乘比率，更可達六、七成。

王錦懋指出，由於普遍缺乏電動輔助自行車教育訓練，導致兒少危險感知較薄弱，且很多縣市學生騎乘時，往往跟各種車輛擠在同一個車道，易造成傷亡事故。

許雅荏表示，除駕駛人責任外，政府應重視且加強兒少兒少騎乘電輔車、違規騎乘微型二輪車的問題，落實交通安全宣導，擴建專用車道或人車共道的友善、安全慢車騎乘環境，才能避免車流交織產生的風險。