台壽賀歲 台灣阿龍燈台

台灣阿龍與你「年」在一起！台灣人壽吉祥物台灣阿龍新年全台跑透透，不但以「龍是夢想家」、「龍是發光體」主題燈組分別點亮南投和台北燈會，更成為台灣彩券春節限定版刮刮樂封面主角，攜手全民做公益刮出好彩頭，還現身高雄跨年晚會一起倒數迎接二○二四，可說從南到北都有「龍的足跡」放送「龍好運」。

這次台灣阿龍躍上南投及台北燈會，不僅創保險業吉祥物首例，其中二月三日開幕的南投燈會，台灣人壽打造「龍是夢想家」燈組，設計融合在地特色，有台灣阿龍、日月潭、以及神話中引領邵族開天闢地的白鹿，象徵台灣處處充滿夢想和希望；此外，台灣阿龍乘月逐日，攜手同一集團的中信慈善基金會小火子、中信兄弟棒球隊小翔、中信特攻籃球隊Thunder及中信飛牡蠣電競戰隊小牡蠣吉祥物們，展現中國信託鼓勵年輕人勇敢追夢。

台灣人壽也表示，接力在台北燈節亮相的「龍是發光體」，燈組設計結合ＴＡＩＰＥＩ、台灣阿龍與棒球、籃球等運動元素，傳達中國信託長期力挺運動產業，而台灣阿龍「燈」場慶元宵，更化身為導覽員在台灣人壽ＦＢ及ＩＧ號召大家尋找「龍的足跡」，隨時更新阿龍出沒台北、南投燈會最新訊息，初一至初五南投燈會還有快閃攤位，歡迎龍粉們同樂「尋龍記」、歡度金龍年。