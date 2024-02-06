聽新聞
test
0:00 / 0:00

台壽賀歲 台灣阿龍燈台

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣阿龍「龍是夢想家」燈組點亮南投燈會。圖／南投縣政府提供
台灣阿龍「龍是夢想家」燈組點亮南投燈會。圖／南投縣政府提供

台灣阿龍與你「年」在一起！台灣人壽吉祥物台灣阿龍新年全台跑透透，不但以「龍是夢想家」、「龍是發光體」主題燈組分別點亮南投和台北燈會，更成為台灣彩券春節限定版刮刮樂封面主角，攜手全民做公益刮出好彩頭，還現身高雄跨年晚會一起倒數迎接二○二四，可說從南到北都有「龍的足跡」放送「龍好運」。

這次台灣阿龍躍上南投及台北燈會，不僅創保險業吉祥物首例，其中二月三日開幕的南投燈會，台灣人壽打造「龍是夢想家」燈組，設計融合在地特色，有台灣阿龍、日月潭、以及神話中引領邵族開天闢地的白鹿，象徵台灣處處充滿夢想和希望；此外，台灣阿龍乘月逐日，攜手同一集團的中信慈善基金會小火子、中信兄弟棒球隊小翔、中信特攻籃球隊Thunder及中信飛牡蠣電競戰隊小牡蠣吉祥物們，展現中國信託鼓勵年輕人勇敢追夢。

台灣人壽也表示，接力在台北燈節亮相的「龍是發光體」，燈組設計結合ＴＡＩＰＥＩ、台灣阿龍與棒球、籃球等運動元素，傳達中國信託長期力挺運動產業，而台灣阿龍「燈」場慶元宵，更化身為導覽員在台灣人壽ＦＢ及ＩＧ號召大家尋找「龍的足跡」，隨時更新阿龍出沒台北、南投燈會最新訊息，初一至初五南投燈會還有快閃攤位，歡迎龍粉們同樂「尋龍記」、歡度金龍年。

南投 台灣人 燈會

延伸閱讀

STUDIO A春節消費滿額抽iPhone 15、實用配件 刷中信LINE Pay卡最高3%回饋無上限

中信上游半導體 26日開募

雙北世壯運活力吉祥物搶先亮相 「取好名」就有機會拿iPad

黃明志《龍的傳人》MV爆紅 萬里長城場景在這裡拍的

相關新聞

3年增1倍 兒少電輔車事故死傷增

台灣面臨「少子化」危機，兒少交通事故死傷數卻持續上升，靖娟基金會就發現，不僅三年內電動輔助自行車的死傷數成長超過一倍，因...

醫院評鑑今天公布 擬增3醫學中心

衛福部今天上午公布最新台北區、北區醫學中心評鑑結果，據了解，衛福部決定打開醫學中心家數上限，原本八家台北區醫學中心，擬新...

台壽賀歲 台灣阿龍燈台

台灣阿龍與你「年」在一起！台灣人壽吉祥物台灣阿龍新年全台跑透透，不但以「龍是夢想家」、「龍是發光...

星宇插旗台中 將增3航線

台中去年起開啟國際直航班次，星宇航空今年插旗中台灣，3、4月陸續開航澳門、越南峴港、日本高松等3條國際航線。中市府表示，...

電輔車事故死傷／學者：界定路權 加強兒少教育

由於兒童交通事故死傷持續上升，其中電動輔助自行車死傷案件數於去年創新高，學者指出，政府應從工程、教育及執法，加強營造更安...

電輔車事故死傷／落實零死亡 路權團體促加速立法

倡議行人路權的行人零死亡推動聯盟昨呼籲，內政部國土管理署應在立法院本會期提出「行人交通安全設施條例」草案，三大黨應全力支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。