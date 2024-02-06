醫院評鑑今天公布 擬增3醫學中心

衛福部今天上午公布最新台北區、北區醫學中心評鑑結果，據了解，衛福部決定打開醫學中心家數上限，原本八家台北區醫學中心，擬新增台北慈濟與雙和醫院，形成「八加二」，北區則擬增新竹台大分院。等於一次增加三家醫學中心，並將於三月一日正式升格，屆時健保給付、部分負擔等隨之改變，民眾就醫約需多付一八○元。

負責醫院評鑑的醫策會董事長張上淳表示，醫策會日前已提交評定成績評鑑，最終由衛福部確認、公布結果，醫策會無法影響此次評鑑結果。

全國目前總共十九家醫學中心，分區每四年進行評鑑，受新冠疫情影響，台北區及北區醫學中心隔七年才恢復評鑑。現行台北區醫學中心包括台大、北榮、三總、馬偕（台北及淡水院區）、新光、國泰、萬芳、亞東，雙和、台北慈濟等兩家準醫學中心，以及現為區域醫院的北醫參與角逐。

北區原本只有長庚醫院（林口及台北院區），新竹台大分院、衛福部桃園醫院兩家區域醫院，申請醫學中心評鑑。

據了解，醫策會於去年十一月廿日決議台北區醫學中心評鑑分數及排序，原預定去年底公告，卻因傳出「北慈上、萬芳下」訊息，且衛福部未能如期公布，引起醫界議論。

近日衛福部頻頻釋放研擬取消醫學中心名額上限、改革醫院評鑑制度等訊息，一名醫院高層人士認為，目的在於打破原有八家醫學中心上限；總統大選前，一度傳出「八加三」，衛福部擔心招致醫界反彈，影響選票，延至選後公布結果。

據了解，台北慈濟及雙和醫院晉升為醫學中心的原因為，評鑑分數與萬芳等醫學中心的分數不分軒輊，較無鑑別力，爲避免遺珠之憾，全部納入。

台北醫學大學高層表示，萬芳、雙和、北醫等三家醫院評鑑分數均高於醫學中心門檻，如有名額限制，排序在後的兩家醫院無法晉級，如果衛福部取消上限，理應三家均是醫學中心，唯獨少了北醫附醫，確實有些怪，說不過去。

對於北區醫學中心擬增新竹台大分院，台大醫院院長吳明賢表示，確實結果須待衛福部公布，但目前南桃園、新竹、苗栗等地區並無醫學中心，但人口眾多，亟需急、重、難、罕等醫療資源，若新竹分院成為醫學中心是榮譽，責任更加重大。

至於民眾關心的看診費用，以雙和醫院為例，目前部分負擔二四○元、掛號費一五○元，如藥費低於一百，不另收藥費，看診一次三九○元；一旦升格為醫學中心，部分負擔四二○元、掛號費一五○元，變成五七○元起跳，增加一八○元。