張善政自駕車禍／中年後反應慢 開車別講電話

69歲桃園市長張善政日前駕車載妻子行經國道3號發生車禍，送醫後兩人幸無大礙。醫師指出，從學術角度來看，中年後反應變慢，開車時應避免同時講電話或回簡訊等，建議在大眾運輸系統發達處，盡量避免自行駕車。

國內規定滿75歲以上長者每滿3年須換發駕照，但法令不溯及既往，2017年7月前滿75歲長者除非有違規記點或吊扣駕照處分，否則不必換照。

陽明交大醫學院神經學科教授王培寧說，「中年後反應就會變慢，這是一定會的」，且愈不熟悉的事情愈是如此。在熟悉、經驗足夠的事情上，退化表現比較不明顯。

王培寧表示，如果處理不熟悉的事情，加上注意力不集中、同一時間做很多件事等，都存在相關風險，開車時應避免同時講電話或回簡訊等。

王培寧指出，車上其他乘客如要與駕駛聊天，可以講些輕鬆、不太需要思考的事情，或者在停等紅燈時講話放鬆心情也可以，但前方有狀況時就不適合。

如果要觀察一個人的退化情形，可以從平常交談的狀態發現，王培寧說，透過對方回話速度時的反應可以觀察，如果原本可以快速反應，但現在需要想一下，就可能出現一些徵兆。

尤其開車需要臨場反應，事件發生往往都非常快速，坐在旁邊的人應留心注意，在行駛過程也避免太干擾駕駛，同時盡量開些熟悉的道路，陌生路線對大腦來說是挑戰。

王培寧表示，在交通方便的地方，還是盡量使用大眾運輸交通工具；交通不那麼方便的區域，則應選擇熟悉的道路駕駛，如果路況不熟，可以由親友協助駕駛這段路會比較好。

王培寧表示，75歲以上長者通過考照測驗才能換發駕照，如此才能保護自己和他人。