周三起冷氣團來襲一路冷5天 「這二天最冷」台中以北11度

中央氣象署指出，周三起冷氣團南下，強度上看強烈大陸冷氣團，且一路影響至初二；除夕前濕冷，初一至初二轉乾冷；周三至周四小年夜，北部留意局部較大雨勢；最低溫估在初一至初二清晨，台中以北、宜蘭下探11度，其他地區13度。

中央氣象署預報員陳伊秀指出，受東北季風影響，明天北部、東半部地區局部短暫雨，中部山區偶爾零星雨。

她說，周三起，冷氣團逐漸南下，強度達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，影響至初二。其中，周三至周五除夕，因華南雲雨區東移影響，水氣偏多，各地有降雨機會；尤其周三至周四小年夜，北部地區局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區局部大雨發生機率。

陳伊秀說，除夕日雖有降雨，但局部大雨或較大雨勢機率轉低；初一至初二，逐漸轉為乾冷，初一基隆北海岸、東半部地區、恆春半島以及北部山區，有局部短暫雨，中南部山區零星雨。初二至初三，水氣偏少，僅東半部零星雨，西半部多雲到晴。

溫度方面，她說，明天中南部有機會達25至27度，北台灣則有涼意，高溫18至19度；北台灣低溫14至15度，其他地區低溫16至18度。

陳伊秀指出，除夕清晨降溫，預估除夕至初二清晨溫度偏低；未來一周相對低溫落在初一至初二清晨，期間最低溫在台中以北、宜蘭11至12度，其他地區13至16度。