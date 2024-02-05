新北市市場更新新選擇 民有市場活化再生專案正夯

新北市轄內民有市場活化再生專案計畫。 圖／新北市政府城鄉發展局提供

民國50、60年代，傳統市場原屬社區民眾採買、購物的最佳去處，然歷經時代變遷，民眾採買行為的改變，原有傳統零售市場也面臨建物老舊、設備損壞的時代眼淚，甚至許多零售市場已經閒置，往往成為社區治安死角，且常因零售餐飲行為，缺乏基礎消防設備，致引起火災等公安事件。新北市政府城鄉發展局成立跨局處專案輔導團隊，針對該類型之老舊市場提出專案計畫，鼓勵其加速整合更新改建，以達「安居樂業」的施政總目標。

新北市轄內市場用地可區分為公有及私有市場，市府持續針對各類型市場提出再生活化策略，公有市場透過放寬土地使用管制、調整土地使用分區及整體開發開闢等3大方式；私有市場部分，則鼓勵民間自行整合更新改建，並由市府推動「民有市場活化再生專案計畫」，以因應現況多種不同型態之市場類型。

新北市轄內各類型市場活化案例示意圖。 圖／新北市政府城鄉發展局提供

民有市場活化再生專案計畫-三大特色一、成立跨局處團隊、加速審議行政效率市場用地開發涉及獎勵投資、都市更新、都市計畫及公設用地多目標使用等法定行政程序，組成專案輔導團隊整合審議作業，降低都更申請門檻至75%，加速市場用地更新活化，縮短審議時程。二、兼顧環境品質、提供適當容積誘因基地臨路條件無虞情況下，得配合都更改建酌量提高或提供容積獎勵，同時應兼顧周邊土地使用容受力及相當回饋機制，以符合公平性及公益性。三、強化公設機能、佈建多元公益設施透過容積獎勵機制，搭配本府公告之公益設施項目，鼓勵申請人捐建相關公益設施項目，以達到與地區「共榮、共好」的生活目標，並且強化市場用地於地區公設服務角色。

基地申請條件、門檻及受理期間

民有市場活化再生專案計畫申請資格。 圖／新北市政府城鄉發展局提供

一、基地條件：1.符合新北市更新單元劃定基準之都市計畫之「完整」市場用地。2.同一都市計畫區內住宅區最高基準容積率大於市場用地容積率。3.基地應至少臨接8公尺以上計畫道路，或依法規指定建築線之現有巷道(無都市計畫容積率降階情形)。二、申請門檻：申請人須取得土地、合法建物面積及所有權人人數同意書比率皆超過50%。三、受理期間：本專案計畫自112年3月31日起至114年4月1日止受理申請(相關申請程序詳下圖)，想瞭解更多民有市場活化再生專案計畫內容，歡迎至新北市政府城鄉發展局網站查詢相關資訊。