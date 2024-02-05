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過年塞車、打麻將久坐 慎防經濟艙症候群恐致命
農曆春節將屆，不少民眾安排返鄉或出遊，甚至規畫宅在家瘋狂追劇、打麻將等，但台中榮總埔里分院提醒，過年時的長時間塞車、長途車程或打麻將等久坐，因身體無法充分活動，易造成下肢血管阻塞，導致「經濟艙症候群」，嚴重恐致命。
台中榮總埔里分院指出，不少人規畫在春假搭機出國或國內旅遊，旅程中須搭乘不同的交通工具，而在長途航程、長時間塞車或車程等，身體難以充分活動，除了腰酸背痛和腳部不適，也容易造成下肢血管阻塞，進而導致「經濟艙症候群」。
埔榮職能治療師顏宇苓說，不只過年搭機、塞車等，通宵打麻將等同樣易因長時間久坐無法活動，靜脈血液回流不佳，可能產生靜脈小血栓，導致血管堵塞，在突然站起時引起腳痛、胸痛、呼吸困難，甚至嚴重到虛脫、猝死。
埔榮醫院提醒民眾應避免久坐，打麻將期間仍要記得起身活動，長時間車程可停靠休息站，下車如廁也伸展筋骨；若狀況不允許活動肢體，顏宇苓則建議，民眾可利用腳掌拍打節奏或原地墊腳尖，可以有效預防「經濟艙症候群」。
顏宇苓也提到，過年在家追劇易因長時間坐姿或姿勢不良，肩頸痠痛麻木，甚至造成「心前區俘獲症候群」，因心臟、胸部感到悶痛不適，易遭誤認是心肌梗塞，但將雙手抵住門框，手肘彎曲成90度，一腳向前，反覆多做幾次，可舒緩症狀。
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