快訊

影／蹲街邊向女子索吻...少將酒醉失態模樣遭拍 國安局收爆料片說話了

主持首場朝野協商 韓國瑜吐心聲：盼維持真誠熱情「別變紫禁城太監」

日本東京市區開始飄雪！羽田機場至少89個航班取消 部分特急列車停駛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年塞車、打麻將久坐 慎防經濟艙症候群恐致命

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
長途開車久坐，因身體無法充分活動，易造成下肢血管阻塞。（示意圖）圖／聯合報系資料照
長途開車久坐，因身體無法充分活動，易造成下肢血管阻塞。（示意圖）圖／聯合報系資料照

農曆春節將屆，不少民眾安排返鄉或出遊，甚至規畫宅在家瘋狂追劇、打麻將等，但台中榮總埔里分院提醒，過年時的長時間塞車、長途車程或打麻將等久坐，因身體無法充分活動，易造成下肢血管阻塞，導致「經濟艙症候群」，嚴重恐致命。

台中榮總埔里分院指出，不少人規畫在春假搭機出國或國內旅遊，旅程中須搭乘不同的交通工具，而在長途航程、長時間塞車或車程等，身體難以充分活動，除了腰酸背痛和腳部不適，也容易造成下肢血管阻塞，進而導致「經濟艙症候群」。

埔榮職能治療師顏宇苓說，不只過年搭機、塞車等，通宵打麻將等同樣易因長時間久坐無法活動，靜脈血液回流不佳，可能產生靜脈小血栓，導致血管堵塞，在突然站起時引起腳痛、胸痛、呼吸困難，甚至嚴重到虛脫、猝死。

埔榮醫院提醒民眾應避免久坐，打麻將期間仍要記得起身活動，長時間車程可停靠休息站，下車如廁也伸展筋骨；若狀況不允許活動肢體，顏宇苓則建議，民眾可利用腳掌拍打節奏或原地墊腳尖，可以有效預防「經濟艙症候群」。

顏宇苓也提到，過年在家追劇易因長時間坐姿或姿勢不良，肩頸痠痛麻木，甚至造成「心前區俘獲症候群」，因心臟、胸部感到悶痛不適，易遭誤認是心肌梗塞，但將雙手抵住門框，手肘彎曲成90度，一腳向前，反覆多做幾次，可舒緩症狀。

麻將示意圖。聯合報系資料照
麻將示意圖。聯合報系資料照

台中榮總 經濟艙症候群 麻將

延伸閱讀

要放春節連假了！醫曝「過年5大NG行為」踩雷恐毀了假期

台灣人不喜歡出國？ 一票網友揭關鍵原因：有錢有時間也不去

北市長照機構打麻將延緩失智 報名志工搶破頭

台中新冠+65例！1家5口元旦打麻將「全中」 還波及阿嬤

相關新聞

過年塞車、打麻將久坐 慎防經濟艙症候群恐致命

農曆春節將屆，不少民眾安排返鄉或出遊，甚至規畫宅在家瘋狂追劇、打麻將等，但台中榮總埔里分院提醒，過年時的長時間塞車、長途...

刮出第一張2000萬頭彩是她！幸運龍兒在彰化花壇

台彩今年「2000萬超級紅包」第一個2000萬元頭獎開出來了！得主是住在彰化，生肖屬龍的婦人，第一次買面額2000元的刮...

抓到了！新自強號突然臨停 28歲男子睡過頭急下車 最重罰100萬

台鐵新自強號列車於本月2日發生旅客擅自擅自轉動車長閥，導致列車臨停台東金崙站，鐵路警察局花蓮分局接獲通報，調閱監視器影像...

彰化鴻道彩券刮出兩千萬頭獎 有人捧著5萬現金沾福氣

台彩今年「2000萬超級紅包」第一個2000萬元頭獎，在彰化縣花壇鄉彰員路「鴻道公益彩券行」開出，幸運得主是生肖屬龍的彰...

保鮮盒蓋子超會發霉？專家推「1神招」：秒乾淨又能除臭

你也有這種煩惱嗎？平常使用的保鮮盒，蓋子上的塑膠條總是容易發霉，但用菜瓜布刷卻又很難清除。家事達人佐藤SATO教大家清潔小妙招，只要簡單泡在過碳酸鈉加溫熱水中1小時，在輕輕的刷掉，就能輕鬆去除惱人的霉斑。

年節預期心理作用？產地菜價平穩 零售市場漲兩成

昨天（2月4日）是節氣立春，農民紛紛採收二期裡作蔬菜翻土插秧，導致彰化縣溪湖鎮果菜市場的到貨量倍增，價格雖平穩，但零售市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。