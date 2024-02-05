保鮮盒蓋子超會發霉？專家推「1神招」：秒乾淨又能除臭

你也有這種煩惱嗎？平常使用的保鮮盒，蓋子上的塑膠條總是容易發霉，但用菜瓜布刷卻又很難清除。家事達人佐藤SATO教大家清潔小妙招，只要簡單泡在過碳酸鈉加溫熱水中1小時，再輕輕的刷掉，就能輕鬆去除惱人的霉斑。

佐藤SATO在YouTube頻道分享，大多數的保鮮盒蓋子，都是塑膠製的，雖然輕巧方便攜帶，但卻有兩個很討厭的缺點，第一是很容易殘留食物的味道，第二是清洗過程中，如果使用錯的刷具，很容易刮傷表面，這些肉眼看不到的刮痕，都很可能是霉斑。

佐藤SATO表示，很多上班族有時吃完午餐，就要趕著處理公事，會把保鮮盒直接蓋起來回家再洗，在這種潮濕、悶熱的情況下，搭配食物的殘渣，水分還有污垢等等，就成了霉菌的完美棲息地，會誘發黴菌快速生長。

佐藤SATO表示，清洗的材料有臉盆、溫熱水、過碳酸鈉。關鍵比例為，使用50克的過碳酸鈉搭配3公升的溫熱水，水溫約45度左右，接著攪拌讓它均勻溶解，把保鮮盒蓋子上的膠條拿下來，效果才會好，膠條若是不好拆，可以使用迴紋針。

把蓋子和膠條放進還原水中，水位高度要完全覆蓋過去，這樣浸泡效果才會好，假如保鮮盒本身有異味問題，也可以一起丟進去浸泡，接著等待60分鐘，若發霉狀況很嚴重，也可以直接浸泡一晚，大約8小時左右，最後再用清水清洗，拿不要的牙刷稍微刷過，蓋子及膠條就能清潔溜溜，成功去除異味。