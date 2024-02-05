抓到了！新自強號突然臨停 28歲男子睡過頭急下車 最重罰100萬

台鐵新自強號列車於本月2日發生旅客擅自擅自轉動車長閥，導致列車臨停台東金崙站，鐵路警察局花蓮分局接獲通報，調閱監視器影像釐清旅客身分。發現竟然是一名住在台東的28歲謝姓男子所為，他供稱因睡過頭、來不及下車，情急之下轉動車長閥，本案鐵警函移交通部裁處，最高可罰100萬元。

EMU3000列車2日突在不會停靠的台東金崙站緊急煞車，鐵路警察局花蓮分局於當天上午9時多接獲台東車站通報該列車故障，臨時增停金崙車站。司機員巡查發現第9車的車長閥被拉下，造成軔管氣壓洩漏，經復位後列車恢復正常，列車沒有故障。

鐵路警察局花蓮分局今天指出，有關台鐵第422次列車因車長閥遭民眾轉動致列車緊急停駛案，經調閱車廂監視器，再調閱各車站入口畫面比對，鎖定轉動車長閥男子進站地點及其使用的交通工具後，今天通知男子到案說明。

擅自拉動車長閥的是謝姓男子，他供稱，2日搭乘該次列車，因睡過頭來不及下車，一時情急便將車廂間車長閥轉動，導致列車於金崙車站緊急停車。

鐵路警察局花蓮分局表示，本案訊後將依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，函移交通部裁處。

花蓮分局呼籲，旅客搭乘各級列車，應遵守乘車秩序，若乘車過站，請向列車長尋求協助，切勿任意開啟及操作各項站車設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。