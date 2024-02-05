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影／數字驚心 靖娟：電輔自行車兒少事故死傷三年內增加兩倍

聯合報／ 聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
靖娟基金會也特別提醒家長，春節期間千萬要注意慢車騎乘的規定，並於提供交通工具前先進行安全教育與車輛檢查，以降低交通事故。記者邱德祥／攝影
靖娟基金會也特別提醒家長，春節期間千萬要注意慢車騎乘的規定，並於提供交通工具前先進行安全教育與車輛檢查，以降低交通事故。記者邱德祥／攝影

兒童交通事故死傷數持續上升，靖娟基金會今天公布去年兒童事故新聞分析情形，除了近六成為機車事故之外，電輔自行車兒少事故死傷三年內增加兩倍，數字讓人驚心，此外，需14歲以上才能騎乘的微電車，每年卻仍有200名兒少違規使用且受傷。靖娟呼籲政府應擴建友善騎乘環境，並加強宣導正確騎乘方式。

靖娟基金會從去年事故新聞中統計，扣除兒虐、性侵等類別，共發生234件兒童事故新聞，導致14歲以下兒童38死581傷。再以事故類別來看，除食安問題導致的集體事件外，交通事故仍為造成兒少死傷的主要原因，交通事故案件數為79件、共造成133名兒少死傷，其中以機車事故為主。

靖娟也從交通部統計中發現，目前法規規定未滿14歲以下兒少不能騎乘也不能搭乘微型電動二輪車，但連續四年都有近200名兒少違規受傷；電動輔助自行車死傷人數則是逐年增長，更在去年創下新高，死傷數已在三年內成長2倍。

為什麼事故案件這麼多？靖娟基金會執行長許雅荏分析，慢車種類多且家長往往不清楚風險。她指出，未滿14歲兒少目前可以騎乘的車種，只有腳踏自行車及電動輔助自行車，而沒有踏板的微型電動二輪車則是要年滿14歲以後才能騎乘，除電輔可由成人附載幼童外，其他皆不能附載。

此外，許雅荏也認為，上路前未確實檢查車輛，不熟悉相關騎乘規則都更可能導致意外發生，此外，電輔自行車屬於騎乘時速25公里以下的慢車，雖然法規上未規定兒少要戴安全帽，但仍要不斷提倡戴安全帽保護自己。

花蓮縣立國風國民中學老師王錦懋指出，電輔自行車輕便又不需花費油費可以幫助學生輕鬆代步，因此一台雖然要兩、三萬，但是家長提供給孩子的意願很高。

王錦懋指出，目前他的學校約有近2成左右的學生使用電動輔助自行車、更偏遠的學校，學生騎乘的比率可以高達校內六、七成。他也提到，電輔車電池秏損率高，往往騎個兩、三年電池就快不行，學生早上騎來後，下午要騎回家時，電量只剩半格，騎乘可能出問題，建議學校設置充電樁，供學生充電。

王錦懋指出，現在缺乏電動輔助自行車教育訓練，導致兒少的危險感知較為薄弱，且很多縣市學生騎乘時，往往跟各種車輛擠在同一個車道，容易發生事故，造成傷亡。

除了駕駛人責任方面，許雅荏表示，政府應加強交通安全宣導，更應擴建友善慢車的騎乘環境，像是擴建擴建專用車道或人車共道等，提供安全的騎乘環境，以避免車流交織產生的風險。

自行車

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