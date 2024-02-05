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建物設太陽光電 地球公民籲建物面積下修至90坪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
內政部今天召開「建築物設置太陽光電」研商會議，地球公民基金會發布聲明並提出3點呼籲，建議此辦法的建物面積下修為90坪。聯合報系資料照
內政部今天召開「建築物設置太陽光電」研商會議，地球公民基金會發布聲明並提出3點呼籲，建議此辦法的建物面積下修為90坪。聯合報系資料照

內政部今天召開「建築物設置太陽光電」研商會議，地球公民基金會發聲明並提出3點呼籲，建議此辦法的建物面積下修為90坪、用電需求較大場所優先負責自己的能源責任，並每2年定期檢討等。

地球公民表示，內政部國土署建築管理組於今召開「建築物設置太陽光電」具體措施第6次研商會議，預計1000平方公尺（300坪）以上新、增、改建建物，不分建物種類，每20平方公尺強制裝設1KW的太陽能板。

地球公民指出，但台灣地狹人稠，屋頂光電是能源普及、教育示範的最佳場所，也能減緩地面光電對於農漁村的光電裝設壓力，更是用電責任妥善分配的關鍵，因此提出3建議，盼內政部擬定草案時能夠納入。

第一，辦法所規範的建物面積應下修為300平方公尺（約90坪），讓「都市的電都市發」，減少地面型光電建置的壓力。

地球公民統計，90坪以上新、增、改建物，僅占全台使用執照數量20%，卻占全台建物屋頂總面積的80%，若以建物面積的二分之一裝設光電，約可生產0.22GW電力，每年可供6.2萬家戶用電，減少220公頃地面型光電的土地使用（約22座大巨蛋）。

第二，應依各類建物用電強度，設定不同裝設標準，如耗電量較高、具公共使用性質等建物類組，每15平方公尺裝設1KW；地球公民表示，由於多數住宅的建物面積都在90坪以下，此舉能讓用電需求較大的場所優先負擔自己的能源責任。

第三，辦法應每2年定期檢討，以彈性因應淨零排放各階段時程規畫，諸如「再生能源發展條例」、「職業安全衛生法」等相關子法或施行辦法都明訂定期檢討條款，完備母法立法原初意旨，因循社會環境變化滾動修正，以調適淨零建築發展需求。

內政部 再生能源 建築

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