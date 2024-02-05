影／微型電動二輪車死傷增 靖娟呼籲擴建友善騎乘環境
根據靖娟統計，112年扣除兒虐、性侵等類別，共發生234件兒童事故新聞，導致14歲以下兒童38死581傷。以事故類別來看，除食安問題導致的集體事件外，交通事故仍為造成兒少死傷的主要原因。
112年的新聞統計，交通事故案件數為79件、共造成133名兒少死傷，其中以機車事故為主，而靖娟進一步對照交通部道安資訊平台數據，現112年慢車的死傷較109年持續上升，而目前法規規定未滿14歲以兒少不能騎乘也不能搭乘微型電動二輪車，但連續四年都有近200名兒少違規受傷，電動輔助自行車死傷人數則是逐年增長，更在112年創下新高，死傷數在三年內成長2倍。
靖娟基金會執行長許雅提醒未滿14歲以下兒少目前可以騎乘的車種，只有腳踏自行車及電動輔助自行車，而微型電動二輪車則是要年滿14歲以後才能騎乘，除電輔車可由成人附載幼童外，其他皆不能附載，更呼籲政府應擴建専用車道或人車共道等相對安全的騎乘環境，以避免交織產生的風險。
靖娟基金會表示，慢車種類多，家長往往不清楚風險，政府除應加强宣導外更應擴建友善慢車的騎乘環境。由於農暦春節將至，家庭聚會和出遊走春的機會大增，靖娟基金會也特別提醒家長，春節期間千萬要注意慢車騎乘的規定，並於提供交通工具前先進行安全教育與車輛檢查，以降低交通事故。
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