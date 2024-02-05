混美豬才驗出瘦肉精？ 台糖：不可能

台中市衛生單位2月2日晚間公布檢驗台糖安心豚梅花肉片含西布特羅瘦肉精後，台糖於隔日即自主將之同批次梅花肉品送SGS台北實驗室檢驗，依該實驗室2月4日檢測報告，西布特羅等21項乙型受體素類，依然是未檢出狀態，目前除畜產會檢測外，民間SGS實驗室也無檢出。

台糖表示，外界所謂混充美豬的批評是錯誤的，事實上台糖從未進口國外豬肉，也就不可能混充他國肉品，至有關屠宰場之屠宰分切作業，亦經農業部實地稽查無異常及交叉污染之情形，本次爭議的西布特羅乙型受體素（瘦肉精），也非國外養殖時使用的瘦肉精。

台糖也重申，絕對沒有使用瘦肉精，科學檢測也未檢出，台糖豬肉絕對是台糖畜殖場自行繁殖飼養，台糖將持續保持豬肉品質，但也希望外界不應再傳謠言。