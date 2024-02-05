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買臘腸好過年？ 消基會呼籲注意臘腸包裝鈉含量標示

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會於去年12月於台北市及新北市傳統市場、連鎖大賣場、肉製品專賣店、食品行、餐廳及網路平台等購買臘腸20件，進行飽和脂肪、鈉及亞硝酸鹽含量調查測試。圖／消基會提供
消基會於去年12月於台北市及新北市傳統市場、連鎖大賣場、肉製品專賣店、食品行、餐廳及網路平台等購買臘腸20件，進行飽和脂肪、鈉及亞硝酸鹽含量調查測試。圖／消基會提供

農曆年節將至，許多消費者會採購臘腸過節食用。消基會於去年12月於台北市及新北市傳統市場、連鎖大賣場、肉製品專賣店、食品行、餐廳及網路平台等購買臘腸20件，進行飽和脂肪、鈉及亞硝酸鹽含量調查測試，發現多件含量高於標示。消基會建議主管機關應定期進行抽驗標示值是否符合規定。

消基會表示，目前僅對飽和脂肪與鈉的標示誤差值設有上限而未設下限值，若沒有設下限值，是否能判定為合格產品，恐有疑慮，建議應制定下限值，提供消費者明確資訊。

近期因年節將至，香港「消費者委員會」調查測試30款臘腸，發現調查樣品均為高鈉，且大部分高糖高脂，更有6款樣品營養標籤與實際含量有差異。消基會表示，考量臘腸多以豬肉為原料，再以糖、鹽醃製，其中的飽和脂肪、鈉含量若過高，將不利於三高（高血壓、高血糖及高血脂）患者，消基會因此進行市售臘腸的飽和脂肪、鈉及亞硝酸鹽含量調查測試，並將結果提供消費者選購及食用時作為參考。

在台灣，40歲以上民眾每3.5人就有1人患有高血壓，飲食中鈉鹽攝取量與血壓值之間具有顯著的正相關，控制鈉攝取量是預防高血壓的重要工作之一，建議消費者每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克）。

消基會表示，檢視本次20件樣品，其中5件散裝不須營養標示，無鈉含量資訊。其餘15件為包裝樣品，標示的鈉含量為每百公克介於365〜1598毫克，經測試後20件樣品每百公克鈉含量介於848〜1,415毫克，其中一件鈉含量超過標示值120％。若以臘腸每條約60公克，含量最高的1415毫克樣品計算，食用1條臘腸約攝入849毫克的鈉，已經是每日建議量的三分之一。

飽和脂肪酸攝取過多會導致膽固醇過高，有礙心血管健康，一般被歸類為壞脂肪。消基會表示，檢視本次20件樣品，其中5件散裝不須營養標示，無飽和脂肪含量資訊，其餘15件為包裝樣品，標示的飽和脂肪含量為每百公克介於8〜17.5公克，經測試後20件樣品每百公克飽和脂肪含量介於11.61〜15.59公克，其中五件樣品的飽和脂肪含量超過標示值120％。

若以臘腸每條約60公克，含量最高的樣品計算飽和脂肪酸，食用1條臘腸約攝入9公克的飽和脂肪，占男性每日建議攝取量上限近三分之一，女性則占每日攝取量的二分之一。至於亞硝酸鹽含量，20件樣品均未檢出。

消基會建議消費者，購買食品時，注意包裝上鈉含量之標示，了解食用此食品的鈉攝取量，進而斟酌是否要購買，另外，本次飽和脂肪調查，部分樣品雖標示符合規範，但含量已經接近標示誤差上限120％，建議消費者食用時一定要留意份量，淺嚐即可。選購肉類加工品時，應選擇商譽佳的商品，避免購買來路不明或過於鮮豔、色澤怪異不自然的商品，並注意包裝標示完整性。

消基會 消費者 脂肪

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