周三起全台濕冷 小年夜雨最大初二前中部以北低溫10度

中央氣象署表示，周三起，大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移影響，全台易雨，氣溫由北至南下降。小年夜至除夕各地濕冷，小年夜下雨最明顯，北部留意較大雨勢。小年夜至初二，中部以北、宜蘭低溫可能下探11度；南部、花東及澎湖14度，金門及馬祖10度以下。最快初三、最慢初五，氣溫才會明顯回升。

中央氣象署技正羅雅尹指出，昨晚至今晨，隨著鋒面通過，馬祖、桃園都觀測到今年第一聲春雷；今天鋒面通過後，中部以北、東部地區有局部短暫陣雨或小區域雷雨，南部則為多雲天氣；今晚剩下迎風面的北部、東半部偶爾局部短暫雨。

她說，明天受東北季風影響，降雨以迎風面北部、東半部為主，有局部短暫陣雨。周三大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移影響，降雨機率提高，北部、東半部有降雨情況，中部則逐漸轉變有雨。

羅雅尹提醒，周三晚上、小年夜及除夕，期間華南雲雨區影響，全台各地都有下雨可能，尤其小年夜下雨最明顯，屆時北部留意較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區可能局部大雨。

初一水氣減少，基隆北海岸、恆春半島、東半部及西半部山區，仍有局部降雨，但降雨較緩和。初二水氣更減少，西半部恢復多雲到晴，剩下東半部偶爾零星降雨。

溫度方面，羅雅尹指出，周一至周二，東北季風通過，北台灣稍微轉涼，其他地區溫度略降。

到了周三，冷氣團逐漸南下，北部氣溫再降，其他地區入夜逐漸降溫；這波冷氣團將從小年夜影響至初二，強度可能接近冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，期間夜晚清晨，中部以北、宜蘭留意11至13度低溫，南部、花東及澎湖14至15度，金門及馬祖10度以下低溫，空曠地區或內陸近山區溫度將更下探。