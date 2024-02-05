快訊

泰國羽賽奪冠！周天成自曝罹癌 手術隔天就飛出國比賽

「詐騙！」梅西香港賽未上場 滿場4萬球迷狂噓、比倒讚

陸年夜飯新寵竟是料理包 背後原因不只除夕不放假

周三起全台濕冷 小年夜雨最大初二前中部以北低溫10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

中央氣象署表示，周三起，大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移影響，全台易雨，氣溫由北至南下降。小年夜至除夕各地濕冷，小年夜下雨最明顯，北部留意較大雨勢。小年夜至初二，中部以北、宜蘭低溫可能下探11度；南部、花東及澎湖14度，金門及馬祖10度以下。最快初三、最慢初五，氣溫才會明顯回升。

中央氣象署技正羅雅尹指出，昨晚至今晨，隨著鋒面通過，馬祖、桃園都觀測到今年第一聲春雷；今天鋒面通過後，中部以北、東部地區有局部短暫陣雨或小區域雷雨，南部則為多雲天氣；今晚剩下迎風面的北部、東半部偶爾局部短暫雨。

她說，明天受東北季風影響，降雨以迎風面北部、東半部為主，有局部短暫陣雨。周三大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移影響，降雨機率提高，北部、東半部有降雨情況，中部則逐漸轉變有雨。

羅雅尹提醒，周三晚上、小年夜及除夕，期間華南雲雨區影響，全台各地都有下雨可能，尤其小年夜下雨最明顯，屆時北部留意較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區可能局部大雨。

初一水氣減少，基隆北海岸、恆春半島、東半部及西半部山區，仍有局部降雨，但降雨較緩和。初二水氣更減少，西半部恢復多雲到晴，剩下東半部偶爾零星降雨。

溫度方面，羅雅尹指出，周一至周二，東北季風通過，北台灣稍微轉涼，其他地區溫度略降。

到了周三，冷氣團逐漸南下，北部氣溫再降，其他地區入夜逐漸降溫；這波冷氣團將從小年夜影響至初二，強度可能接近冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，期間夜晚清晨，中部以北、宜蘭留意11至13度低溫，南部、花東及澎湖14至15度，金門及馬祖10度以下低溫，空曠地區或內陸近山區溫度將更下探。

羅雅尹也說，小年夜到除夕，期間連白天氣溫都低，感受濕冷。初一至初二，白天降雨緩和，氣溫稍微回升，不過夜晚清晨要留意輻射冷卻影響，氣溫偏低，尤其中南部日夜溫差將加大。到初三過後，甚至要到初四、初五，隨著冷氣團減弱，才會逐漸回溫。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 小年夜 氣溫

延伸閱讀

賈新興：小年夜接近強烈大陸冷氣團影響 苗栗以北下探7度時間曝

今晚鋒面到迎雨！這日冷氣團報到 北台灣僅剩12度冷到初一

下週西半部轉陰冷 小年夜降溫到12度

冷氣團亂春節連假 小年夜除夕陰雨濕冷 初四才明顯回暖

相關新聞

春雷響台中以北有雷雨 吳聖宇：年假前半比較冷下探10度

春雷響，今天鋒面掠過季風增強，北東有雨溫度轉涼。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，中部以北到東北部今天上半天持續有短...

是你嗎？統一發票新增13位千萬富翁！

財政部公布112年11-12月期統一發票大獎張數，1000萬元特別獎開出13張，200萬元特獎發票開出17張。本期開出特...

新竹女腳疼麻木無法久坐 竟是椎間盤突出壓迫坐骨神經

新竹一名41歲劉姓女子已近一年飽受左側坐骨神經痛之苦，無法長時間久坐或站立，最近一周左腳疼痛、麻木等症狀加劇，緊急去新竹...

買臘腸好過年？ 消基會呼籲注意臘腸包裝鈉含量標示

農曆年節將至，許多消費者會採購臘腸過節食用。消基會於去年12月於台北市及新北市傳統市場、連鎖大賣場、肉製品專賣店、食品行...

周三起全台濕冷 小年夜雨最大初二前中部以北低溫10度

中央氣象署表示，周三起，大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移影響，全台易雨，氣溫由北至南下降。小年夜至除夕各地濕冷，小年夜下...

飲食清淡婦人7天才大一次 就醫竟是消化不良菜吃太少

新竹69歲婦人長期排便不順，每周只能解便一次，甚至超過7天以上未解便，伴隨腹脹、食慾不佳及體重減輕等症狀，就醫發現婦人因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。