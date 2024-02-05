周三起全台濕冷 小年夜雨最大初二前中部以北低溫10度
中央氣象署表示，周三起，大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移影響，全台易雨，氣溫由北至南下降。小年夜至除夕各地濕冷，小年夜下雨最明顯，北部留意較大雨勢。小年夜至初二，中部以北、宜蘭低溫可能下探11度；南部、花東及澎湖14度，金門及馬祖10度以下。最快初三、最慢初五，氣溫才會明顯回升。
中央氣象署技正羅雅尹指出，昨晚至今晨，隨著鋒面通過，馬祖、桃園都觀測到今年第一聲春雷；今天鋒面通過後，中部以北、東部地區有局部短暫陣雨或小區域雷雨，南部則為多雲天氣；今晚剩下迎風面的北部、東半部偶爾局部短暫雨。
她說，明天受東北季風影響，降雨以迎風面北部、東半部為主，有局部短暫陣雨。周三大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移影響，降雨機率提高，北部、東半部有降雨情況，中部則逐漸轉變有雨。
羅雅尹提醒，周三晚上、小年夜及除夕，期間華南雲雨區影響，全台各地都有下雨可能，尤其小年夜下雨最明顯，屆時北部留意較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區可能局部大雨。
初一水氣減少，基隆北海岸、恆春半島、東半部及西半部山區，仍有局部降雨，但降雨較緩和。初二水氣更減少，西半部恢復多雲到晴，剩下東半部偶爾零星降雨。
溫度方面，羅雅尹指出，周一至周二，東北季風通過，北台灣稍微轉涼，其他地區溫度略降。
到了周三，冷氣團逐漸南下，北部氣溫再降，其他地區入夜逐漸降溫；這波冷氣團將從小年夜影響至初二，強度可能接近冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，期間夜晚清晨，中部以北、宜蘭留意11至13度低溫，南部、花東及澎湖14至15度，金門及馬祖10度以下低溫，空曠地區或內陸近山區溫度將更下探。
羅雅尹也說，小年夜到除夕，期間連白天氣溫都低，感受濕冷。初一至初二，白天降雨緩和，氣溫稍微回升，不過夜晚清晨要留意輻射冷卻影響，氣溫偏低，尤其中南部日夜溫差將加大。到初三過後，甚至要到初四、初五，隨著冷氣團減弱，才會逐漸回溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言