飲食清淡婦人7天才大一次 就醫竟是消化不良菜吃太少

新竹69歲婦人長期排便不順，每周只能解便一次，甚至超過7天以上未解便，伴隨腹脹、食慾不佳及體重減輕等症狀，就醫發現婦人因消化不良，所以青菜吃不多且飲食清淡，導致膳食纖維攝取不足。營養師提醒，國人應每天3份蔬菜及2份水果攝取足夠膳食纖維，每日飲水量也應達6至8杯，每杯約240毫升。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠指出，腸道是人體消化器官，也是重要的免疫器官，掌管人體約7成的免疫細胞。而人口老化及飲食西化都是罹患腸癌及其他慢性疾病的推手。大量油脂及肉類的食用，卻沒有搭配足量的蔬菜水果，都是高危險因子。

黃琳惠指出，衛福部國健署提倡「天天五蔬果」，蔬果中富含維生素、礦物質及膳食纖維，可促進腸胃蠕動、腸道益菌生長及降低血膽固醇，其中的植化素更具有抗癌效果。此外，適量飲水能避免血液過於黏稠、減少熱量攝取及預防中暑，並藉排尿、排便及排汗等方式，清除體內廢棄物、促進腸道蠕動而預防便秘、避免泌尿道感染等。

黃琳惠也指出，大部分民眾吃益生菌的習慣都是「今天沒解便，吃一下好了」，但益生菌要「天天吃」才對，市面上益生菌產品種類繁多，建議挑選沒有添加香料及甜味劑的產品，吃起來有點微鹹米麩的味道，可以睡前使用讓益生菌可以好好地居住在腸道，幫助調整腸道菌叢。

最後，適量油脂能增加腸道糞便的潤滑度，並刺激腸道蠕動、促使膽汁分泌，避免消化不良及腹脹等，維持消化道健康，如橄欖油、苦茶油等植物油，及花生、芝麻、杏仁等堅果類，都是很好的油脂來源。