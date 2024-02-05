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春雷響台中以北有雷雨 吳聖宇：年假前半比較冷下探10度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周三開始連續3天都容易下雨，氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷。本報資料照片
周三開始連續3天都容易下雨，氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷。本報資料照片

春雷響，今天鋒面掠過季風增強，北東有雨溫度轉涼。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，中部以北到東北部今天上半天持續有短暫陣雨，至於今年年假前半比較冷，下探10度。

吳聖宇指出，受鋒面尾端掠過影響，台中以北沿海地區今清晨有局部對流系統發展，閃電觀測顯示有閃電訊號出現，有局部雷雨，也是今年第一次觀測到春雷，但對流系統發展範圍很小，移動也很快，不會停留造成較大雨量。

吳聖宇說，中部以北到東北部今天上半天有短暫陣雨，下半天隨後方東北季風增強，降雨逐漸轉移到迎風面地區為主，包括北部、東半部有短暫陣雨，中部、南部山區有局部短暫陣雨。

今北台灣較涼，白天高溫18-20度，花東高溫22-25度，中南部高溫可達25-29度。明天持續受東北季風影響，北部、東半部有短暫陣雨，中南部多雲或有陽光。北台灣高溫還是只有20度上下，中部及花東高溫21-25度，南部26-29度。

吳聖宇指出，後天(7日)是春節假期前最後一天上班，隨華南雲雨帶接近，降雨由北往南、自西向東逐漸增多，各地陸續轉短暫陣雨，預估持續到小年夜及除夕兩天，後天開始連續3天都容易下雨，中北部、東北部降雨比較長，南部及花東比較偏向短暫陣雨，降雨一陣一陣。

大年初一開始雲雨帶明顯向東移開，降雨顯著減少，只剩東半部局部降雨，西半部普遍多雲到晴。大年初二、初三持續乾冷，各地多雲或有陽光。假期最後兩天也就是大年初四、初五轉為高壓迴流東南到偏南風環境，各地大致多雲到晴，東半部偶有零星降雨。

吳聖宇指出，溫度方面假期前半比較冷，冷空氣後天開始逐漸南下，小年夜到除夕一路降溫，到大年初一冷空氣達到最強，中部以北到東北部空曠地區低溫有機會10-12度，大約在冷氣團到強烈冷氣團等級，南部及花東空曠地區低溫12-14度，不如前一波寒流這麼低溫，但配合降雨，濕冷感受比較明顯，且持續時間也長。

大年初一之後到初三清晨轉為乾冷，白天有陽光，溫度逐漸回升，夜晚清晨受輻射冷卻作用影響，中北部、東北部空曠地區可能有10-12度低溫。初四、初五高壓迴流帶來暖空氣，溫度回升比較明顯，白天逐漸變溫暖，夜晚清晨稍有涼意。

這波濕冷高山會不會降雪，吳聖宇指出，目前來看條件不是特別好，可能除夕當天3000-3500公尺或以上高山區域比較會有降雪、冰霰機會，大年初一之後水氣轉乾，出現雪霰可能性大幅降低。

低溫 冷氣團 高溫

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