快訊

別下載！YouTube擋廣告外掛開發者警告：這款被添加惡意程式碼

大家過得好嗎？美國芝麻街的問候 引發網路溫暖共鳴

唐寶寶逾半「高齡」…父母憂照護 最大心願是比孩子多活一天

眼疾也趕小鴨風！1名媽媽掃除時揉眼 血腫竟像黃色小鴨

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
眼科醫師洪啟庭說，這名年輕媽媽眼睛內的血腫，像極一隻鴨子向東北方向游動。記者王昭月／翻攝
眼科醫師洪啟庭說，這名年輕媽媽眼睛內的血腫，像極一隻鴨子向東北方向游動。記者王昭月／翻攝

農曆春節將至，家戶開始大掃除，一名28歲年輕媽媽打掃時覺得像有粉塵飄入眼睛而揉眼，隔天眼睛大出血，就醫檢查出左眼結膜內側有明顯血腫，但形狀就像正在高雄愛河灣展示的兩隻「黃色小鴨」，眼科醫師都覺得妙，笑說「眼疾也在流行小鴨風」。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，這位陳姓年輕媽媽上周因左眼白眼珠出血前來就醫，經檢查，她雙眼近視300度，視網膜與眼壓正常，不過左眼結膜內側出現結膜下出血，用棉籤翻開下眼瞼，有明顯的結膜血腫，妙的是，形狀就像現在正在展示的「黃色小鴨」。

他說，春節快到，陳小姐是在家裡掃除時覺得似乎有灰塵飄入眼睛，便一直揉眼，想把異物揉出，沒想到隔天起床後發現，昨晚眼睛稍微偏紅範的圍變大，而且異物感很重。來門診就醫，診斷出「結膜下出血合併血腫」，經給藥治療，預計10天後才能慢慢消失。

「結膜下出血常會突然發生，但病人毫無知覺，很多都由親友告知才知道」洪啟庭說，結膜下出血的原因包括天氣忽冷忽熱引起血管破裂；撞傷、異物跑入揉眼睛或眼睛過敏激癢而揉眼睛；熬夜造成眼壓升高、血管破裂；搬重物、打掃、或便秘時過度用力，及病患服用通血管藥物或保健食品造成。一般結膜下出血對視力不致影響，但如果有嚴重的異物感，最好就醫，否則異物未移除，揉眼睛後容易造成血腫，成為感染的溫床。

洪啟庭說，結膜下出血和人類皮膚瘀青原理相同，點眼藥水約7至10天內可以消失，全眼由白變紅的嚴重病患，約需一個月才能改善;一旦合併血腫，痊癒時間會拉長。需注意的是，短時間內，像兩個月約出現5次左右不明原因的結膜下出血，即可能是青光眼或心臟血管病變的前兆，必須趕快就醫，。

他提醒，過年期間，全家團圓不免熬夜守歲與歡樂，加上天氣可能不穩定，結膜下出血病症好發，萬一眼睛發紅出血，又碰上基層眼科沒開診，可先冰敷3天，每天4次，每次10分鐘，待假期結束再就醫，但此時千萬不要揉眼睛，否則可能適得其反變成大而突出的血腫，造成病情延長。

黃色小鴨重磅回歸高雄，造成轟動，眼科醫師洪啟庭最近收治的一名年輕婦人，眼睛血腫的形狀就像往東北方向游動的黃色小鴨，笑說「眼疾也在趕小鴨風」。圖／洪啟庭醫師提供
黃色小鴨重磅回歸高雄，造成轟動，眼科醫師洪啟庭最近收治的一名年輕婦人，眼睛血腫的形狀就像往東北方向游動的黃色小鴨，笑說「眼疾也在趕小鴨風」。圖／洪啟庭醫師提供
洪啟庭以棉籤翻開患者下眼皮，發現有塊血腫好像一隻鴨子向東北方向游去，旁邊打光的反射， 好像水流通過。記者王昭月／翻攝
洪啟庭以棉籤翻開患者下眼皮，發現有塊血腫好像一隻鴨子向東北方向游去，旁邊打光的反射， 好像水流通過。記者王昭月／翻攝

異物 眼壓

延伸閱讀

黃色小鴨吸百萬人參觀！高市府整理新春懶人包 還有這些地方可去

珊昌配爭議延燒…眼科醫林逸民吃飯兼當見證人 還原與柯文哲對話

24小時守望黃色小鴨...基層員警怨變免費保全、沒便當吃 高市警局說話了

高雄8路口行人號誌燈出現「黃色小鴨」 民眾路過直呼可愛

相關新聞

北台今變天 吳德榮：周三起大陸冷氣團來襲恐10度以下

快過年了，冷空氣又要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，北台今變天下雨變涼...

陽光行動／「高齡」唐寶寶 陷就醫、安置困境

唐寶寶平均壽命五十五歲，全國約三萬名唐寶寶已有一半超過卅歲，屬「高齡」唐寶寶，但全國僅台北、台中兩處設有整合門診，且一個...

朱宗慶主持首份文化類行政法人報告 點出自籌款迷思

今年是行政法人20周年，由國表藝前董事長朱宗慶操刀，首份針對文化類行政法人的研究報告「文化類行政法人之運作、發展及政策建...

春雷響台中以北有雷雨 吳聖宇：年假前半比較冷下探10度

春雷響，今天鋒面掠過季風增強，北東有雨溫度轉涼。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，中部以北到東北部今天上半天持續有短...

眼疾也趕小鴨風！1名媽媽掃除時揉眼 血腫竟像黃色小鴨

農曆春節將至，家戶開始大掃除，一名28歲年輕媽媽打掃時覺得像有粉塵飄入眼睛而揉眼，隔天眼睛大出血，就醫檢查出左眼結膜內側...

《繁花》揭密／資深編輯與「最懂李登輝的人」結緣 再現老上海繁花熱

2018年台北國際書展大獎揭曉小說首獎時，許多讀者第一次知道上海作家「金宇澄」這名字。如今改編自他原著的影集《繁花》大紅，也帶動他同名小說突然賣光，其背後的推手，是曾被前總統李登輝稱為「最了解我的人」、著名譯者李靜宜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。