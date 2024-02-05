眼疾也趕小鴨風！1名媽媽掃除時揉眼 血腫竟像黃色小鴨
農曆春節將至，家戶開始大掃除，一名28歲年輕媽媽打掃時覺得像有粉塵飄入眼睛而揉眼，隔天眼睛大出血，就醫檢查出左眼結膜內側有明顯血腫，但形狀就像正在高雄愛河灣展示的兩隻「黃色小鴨」，眼科醫師都覺得妙，笑說「眼疾也在流行小鴨風」。
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，這位陳姓年輕媽媽上周因左眼白眼珠出血前來就醫，經檢查，她雙眼近視300度，視網膜與眼壓正常，不過左眼結膜內側出現結膜下出血，用棉籤翻開下眼瞼，有明顯的結膜血腫，妙的是，形狀就像現在正在展示的「黃色小鴨」。
他說，春節快到，陳小姐是在家裡掃除時覺得似乎有灰塵飄入眼睛，便一直揉眼，想把異物揉出，沒想到隔天起床後發現，昨晚眼睛稍微偏紅範的圍變大，而且異物感很重。來門診就醫，診斷出「結膜下出血合併血腫」，經給藥治療，預計10天後才能慢慢消失。
「結膜下出血常會突然發生，但病人毫無知覺，很多都由親友告知才知道」洪啟庭說，結膜下出血的原因包括天氣忽冷忽熱引起血管破裂；撞傷、異物跑入揉眼睛或眼睛過敏激癢而揉眼睛；熬夜造成眼壓升高、血管破裂；搬重物、打掃、或便秘時過度用力，及病患服用通血管藥物或保健食品造成。一般結膜下出血對視力不致影響，但如果有嚴重的異物感，最好就醫，否則異物未移除，揉眼睛後容易造成血腫，成為感染的溫床。
洪啟庭說，結膜下出血和人類皮膚瘀青原理相同，點眼藥水約7至10天內可以消失，全眼由白變紅的嚴重病患，約需一個月才能改善;一旦合併血腫，痊癒時間會拉長。需注意的是，短時間內，像兩個月約出現5次左右不明原因的結膜下出血，即可能是青光眼或心臟血管病變的前兆，必須趕快就醫，。
他提醒，過年期間，全家團圓不免熬夜守歲與歡樂，加上天氣可能不穩定，結膜下出血病症好發，萬一眼睛發紅出血，又碰上基層眼科沒開診，可先冰敷3天，每天4次，每次10分鐘，待假期結束再就醫，但此時千萬不要揉眼睛，否則可能適得其反變成大而突出的血腫，造成病情延長。
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