朱宗慶主持 首份文化類行政法人報告點出自籌款迷思

今年是行政法人20周年，由國表藝前董事長朱宗慶操刀，首份針對文化類行政法人的研究報告「文化類行政法人之運作、發展及政策建議」近日出爐。報告指出，社會各界對行政法人認識不足，政策配套也未完整與連貫，造成監督機構將行政法人視為「自負盈虧」；不少法人董事長由監督機關首長兼任，「機關化」成為高度聽從於監督機關的「下級機關」，無法以專業核心為依歸。

國立中正文化中心於2004年改制為行政法人，是台灣第一個行政法人。曾任中正文化中心主任暨改制行政法人首任藝術總監、國表藝董事長的朱宗慶，接受文化部的委託，與北藝大團隊合作完成「文化類行政法人之運作、發展及政策建議」報告。台灣行政法人的數量共19家，文化類占10家，包括國家表演藝術中心、文策院、南美館、高市圖、北流、高流、北藝中心等。此一報告訪談數十位文化類行政法人與監督機構人員，提出對行政法人的建議。

此一報告指出，行政法人制度讓文化機構得以將自籌收入投入持續專業發展，然此一概念卻受到誤解，將「自籌」與「自負盈虧」畫上等號，導致幾乎各家文化行政法人皆有將自籌比納為績效指標，並感受「自籌應逐年提升」的壓力，迫使組織更向商業靠攏。

朱宗慶表示，許多人把「自籌款」當成行政法人很重要的事。但以表演場館為例，若自籌款的目標設定得太高，就必須從觀眾、表演團體獲取利潤，違反行政法人扶助民間的宗旨。他認為，行政法人的重點應該是鬆綁人事，鬆綁的背後是法律的制定和必要的監督。

報告建議，董事會應針對各家文化行政法人的自籌比例進行討論，不應該讓監督機關以喊價方式決定。必要時加入外部專家，並協助法人向監督機關、民意機關溝通，以取得外部的理解與支持。董事會研商自籌比例上限的前提是，要先有明確的組織願景、定位與中長程目標，如此才能理性討論與精算財務。

朱宗慶認為，行政法人對台灣的發展有相當大的幫助，但現階段機制還不夠成熟，造成主事者「害怕或斷章取義」，也因此需要監督機制。「行政法人監督機制理論上是完整的。」他分析，行政法人本身有董事會監督、中央與地方政府也設績效委員會，國會、媒體也會監督。