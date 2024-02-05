旅客擅拉車長閥 新自強號突煞停

EMU3000列車2日突然在不會停靠的台東金崙站緊急煞車，鐵路警察局花蓮分局台東派出所副所長莊世忠指出，當天上午9時多接獲台東車站通報該列車故障，臨時增停金崙車站。因查明原因需要時間，為免擔誤旅客時間，台鐵隨即安排轉乘第708次莒光號，間隔26分。

台鐵公司表示，隨後第422次司機員巡查，發現第9車的車長閥被拉下，造成軔管氣壓洩漏，經復位後列車恢復正常，列車並無任何故障。

台鐵公司表示，調閱車廂監視畫面發現，當時第9車台東端有1名穿黑衣男性旅客，在列車進金崙站前拉動車長閥，以致列車緊急煞停於金崙站，該旅客拉動後並在金崙站下車。警方表示，已針對遭轉動的開關採集跡證，並調閱監視器影像，追查、過濾旅客身分。

台鐵公司副總經理劉雙火指出，設置在車廂內的車長閥，是在發生緊急事件時，供車長啟動緊急煞車所用，旅客不能操作。他說，車長閥設置處除貼有明確警告標示，不得任意觸控，也要用力拉下，一般守法民眾絕不會不小心誤觸。

劉雙火說，任意觸控造成列車緊急停車，可能導致車上旅客跌倒受傷，此舉涉妨礙行車安全，違者不僅將挨罰，亦有刑事責任，已構成公共危險罪，籲民眾勿以身試法。

台鐵公司營運安全處長林景山也說，旅客擅自拉動車長閥的違規情事，至少十年未曾發生；該違規旅客違反鐵路法68-1條，可處1萬元至100萬元罰鍰，台鐵公司已將列車監視畫面等相關資料，報請台東路警所偵辦，仍在追查旅客身分，待警方查處約談才能了解動機。