聽新聞
test
0:00 / 0:00
外食、熬夜、感冒 可補充維他命C
維他命C（維生素C）是人體必需維生素，不論是粉狀、發泡錠或膠囊式保健品都十分常見。維生素C是水溶性，若大量服用會引起腹瀉、增加腎結石風險。
維生素C具有很強抗氧化能力，一般成人每日建議攝取量為100～2000毫克。只要力行天天五蔬果，一般人不太會出現維生素C缺乏的狀況，若經常外食、有吸菸習慣、壓力大、熬夜、感冒等狀況，就會快速消耗體內維生素C，這時可以額外補充。
維生素C能幫助體內合成神經傳導物質、荷爾蒙，有助膽固醇代謝、吸收金屬離子等好處。如果吃下太油的食物，同時吃大量的蔬果，可降低血中膽固醇含量。此外，維生素C還有抗老化、美白、維持肌膚彈性等功效。
很多人感冒時，習慣飲用維生素C發泡錠水，有助對抗細菌病毒，但發泡錠水含鉀量高，因其好喝又順口，容易飲用過量而引起水腫，血壓不穩、腎功能不佳者勿攝取過量。
5種天然食物含量豐
1.芭樂：擁有維生素C之王的美稱，每100克含有230毫克的維生素C，也含有葉酸、多酚類及類黃酮素等抗氧化物質，每天吃一顆芭樂，就能達到成人一天建議攝取量100毫克。
2.奇異果：維生素C含量高，每天一顆半就能達建議攝取量。
3.香椿：蔬菜中維生素C含量最高，每100克含255毫克維生素C，但吃之前最好先用水燙過，因為香椿含有較高量的硝酸鹽。
4.甜椒：每100克甜椒約含95毫克維生素C，甜椒還富含胡蘿蔔素及辣椒素，有止痛、溶解脂肪、提高新陳代謝等好處。
5.柑橘類：檸檬、橘子、柳丁、葡萄柚、文旦等柑橘類水果，富含維生素C。感冒時，可將汁液擠出，補充維生素C。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言