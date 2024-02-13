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外食、熬夜、感冒 可補充維他命C

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
感冒時，可將柑橘類水果汁液擠出，補充維生素C。圖／123RF
感冒時，可將柑橘類水果汁液擠出，補充維生素C。圖／123RF

維他命C（維生素C）是人體必需維生素，不論是粉狀、發泡錠或膠囊式保健品都十分常見。維生素C是水溶性，若大量服用會引起腹瀉、增加腎結石風險。

維生素C具有很強抗氧化能力，一般成人每日建議攝取量為100～2000毫克。只要力行天天五蔬果，一般人不太會出現維生素C缺乏的狀況，若經常外食、有吸菸習慣、壓力大、熬夜、感冒等狀況，就會快速消耗體內維生素C，這時可以額外補充。

維生素C能幫助體內合成神經傳導物質、荷爾蒙，有助膽固醇代謝、吸收金屬離子等好處。如果吃下太油的食物，同時吃大量的蔬果，可降低血中膽固醇含量。此外，維生素C還有抗老化、美白、維持肌膚彈性等功效。

很多人感冒時，習慣飲用維生素C發泡錠水，有助對抗細菌病毒，但發泡錠水含鉀量高，因其好喝又順口，容易飲用過量而引起水腫，血壓不穩、腎功能不佳者勿攝取過量。

5種天然食物含量豐

1.芭樂：擁有維生素C之王的美稱，每100克含有230毫克的維生素C，也含有葉酸、多酚類及類黃酮素等抗氧化物質，每天吃一顆芭樂，就能達到成人一天建議攝取量100毫克。

2.奇異果：維生素C含量高，每天一顆半就能達建議攝取量。

3.香椿：蔬菜中維生素C含量最高，每100克含255毫克維生素C，但吃之前最好先用水燙過，因為香椿含有較高量的硝酸鹽。

4.甜椒：每100克甜椒約含95毫克維生素C，甜椒還富含胡蘿蔔素及辣椒素，有止痛、溶解脂肪、提高新陳代謝等好處。

5.柑橘類：檸檬、橘子、柳丁、葡萄柚、文旦等柑橘類水果，富含維生素C。感冒時，可將汁液擠出，補充維生素C。

補充維生素C注意事項 資料來源／陳詩婷
補充維生素C注意事項 資料來源／陳詩婷

感冒 柑橘 維他命

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