外食、熬夜、感冒 可補充維他命C

維他命C（維生素C）是人體必需維生素，不論是粉狀、發泡錠或膠囊式保健品都十分常見。維生素C是水溶性，若大量服用會引起腹瀉、增加腎結石風險。

維生素C具有很強抗氧化能力，一般成人每日建議攝取量為100～2000毫克。只要力行天天五蔬果，一般人不太會出現維生素C缺乏的狀況，若經常外食、有吸菸習慣、壓力大、熬夜、感冒等狀況，就會快速消耗體內維生素C，這時可以額外補充。

維生素C能幫助體內合成神經傳導物質、荷爾蒙，有助膽固醇代謝、吸收金屬離子等好處。如果吃下太油的食物，同時吃大量的蔬果，可降低血中膽固醇含量。此外，維生素C還有抗老化、美白、維持肌膚彈性等功效。

很多人感冒時，習慣飲用維生素C發泡錠水，有助對抗細菌病毒，但發泡錠水含鉀量高，因其好喝又順口，容易飲用過量而引起水腫，血壓不穩、腎功能不佳者勿攝取過量。

5種天然食物含量豐