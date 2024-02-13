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拒當沙發馬鈴薯 重拾蒔花弄草趣

聯合報／ 文／朱朱（北市大安）

去年，就算我再小心翼翼，還是染上了新冠肺炎。發燒、咳嗽、胸悶、易喘，身體狀況像打了對折。今年，可不能再大意了，更要提升免疫力，把流感、肺炎鏈球菌、XBB疫苗補齊。除了遵醫囑管控慢性疾病、注意運動健身外，我下定決心要戒掉吃零食的壞毛病。

平日晚餐後，我總是樂當沙發馬鈴薯，邊追劇邊吃零食糕點，一口接一口，不知節制，也忘了驗血數值的恐怖。今年，我要改掉這個毛病，先從源頭做起，減少購買，存貨餽贈親友，隨時喝杯白開水，加強排毒。嘴巴管好，體態就會變好，美美的衣服又能穿回來了。

工作也要換位思考。銀髮族在職場難免受到歧視，年輕人無心的一句話，讓我的玻璃心碎滿地，只能幽幽地回一句：「有一天你也會變老喔！」內心雖挫折，但於事無補。我要採取多元性思考，先放下身段，站在對方立場看事情，冷靜溝通，多誇讚，不倚老賣老。每當他們指導我使用電腦時，我會心懷感激地說：「好棒，謝謝你教會我。」

公餘閒暇，我要離開沙發，重新感受蒔花弄草的樂趣。播種、扦插、施肥、換盆，把陽台打造成花花世界。滿眼美好，又能活動筋骨，療癒心情，一舉多得。

新年伊始，我會逐步做小改變，培養好習慣。身體輕鬆，了如罣礙，優雅度日，怎能不開心呢？ 

新冠肺炎 零食

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