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春節連假淡水實施交通疏導措施 警方呼籲多利用大眾運輸
春節7天連假即將到來，新北市警方因應即將湧入淡水地區觀光旅遊的車潮、人潮，將在市區主要幹道、觀光景點及淡海輕軌沿線周邊實施交通疏導措施，並建議民眾多多利用大眾運輸交通系統。
淡水警分局指出，過年期間淡水中正路老街人潮多，警方將於8至14日每天中午12時到晚上8時，於三民街口、文化路口、新生街口管制汽車進入中正路，以確保行人安全，屆時請車輛配合執勤員警指揮。
自行開車到淡水的民眾，建議可運用GOOGLE地圖導航、路況即時影像APP查詢車流狀況，預先規畫替代道路動線，盡量利用外環道路如淡金路、濱海路往返觀光景點，避開市區車潮，亦可利用市道101線北新路、北3線小坪頂路往返台北市，減少塞車等候時間。
一旦捷運淡水站地下停車場滿位，警方將引導車輛至中山路、中正路一段沿線各替代停車場，避免排隊等候進場占用車道影響交通順暢，民眾亦可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」即時查詢景點周邊停車資訊。
春節期間警方將以「疏導車流、確保路口淨空為主；取締違規、排除路障為輔」，提醒民眾配合員警、義交指揮疏導，務必遵守交通規則。
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