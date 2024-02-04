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刷牙也要加AI技術？飛利浦電動牙刷旗艦新品幫你養成刷牙好習慣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦Sonicare推出頂級旗艦機款AI智能音波電動牙刷。記者黃筱晴／攝影
飛利浦Sonicare推出頂級旗艦機款AI智能音波電動牙刷。記者黃筱晴／攝影

AI話題夯，現在連刷牙也導入AI科技！飛利浦Sonicare推出頂級旗艦機款AI智能音波電動牙刷，結合AI動態偵測與AI全自動調降力道功能，不只在刷牙方式不正確的時候提供震動或燈號提醒，若持續未調整力道，還會自動調降適當模式，主動保護牙齒、牙齦。

根據衛福部調查指出，近年國人口腔保健意識逐漸提升，但牙周病比例仍居高不下，立威牙醫院長林涵威醫師表示：「牙周病主因是牙菌斑清潔不乾淨。刷牙方式與力道不正確、刷牙時間不夠都會導致清潔不乾淨。觀察近年民眾使用電動牙刷逐漸成為主流，建議民眾應同步養成正確且高效的潔牙習慣，避免傷害牙齦，讓日常口腔清潔事半功倍。」

飛利浦Sonicare AI智能音波電動牙刷，搭載AI Sense IQ全自動調降力道科技，以每秒100次即時動態偵測刷牙力道、方式、範圍、頻率與時間，刷牙力道過大或是刷牙方式錯誤，刷柄會即時亮燈提醒，若提醒後力道未減輕，即會自動減力，量身訂做每個人的刷牙力道。透過專屬App，也可以手動選擇理想力道。

AI智能音波電動牙刷隨附的刷頭也有全新設計，All-in-one全效合一刷頭，刷毛多角度設計與交錯排列，有效清潔難以觸及區域，三角形刷毛頂端設計接觸牙齒表面面積更大，搭配與洗牙原理相似的音波流體潔力技術，刷頭與刷毛前後左右每分鐘可達62,000次震動，達成清潔力更強，同時還能保護牙齦的效果。

而AI智能音波電動牙刷最大特色就是可以透過App來進行更細緻的功能設定，並提供詳盡的個人潔牙分析報告，讓你知道究竟有沒有徹底把每一區的牙齒都刷乾淨。首次與App連線後，即可自行選擇低中高3種強度設定，以及清潔/深層清潔/美白/護齦/敏感5種刷牙模式，建議把自動調整強度與刷牙力道反饋的設定都開啟，就可以自動在力道過大或是使用方式錯誤時用燈號、震動來提醒，甚至自動調整幫你調整刷牙強度。iPhone使用者更建議與健康App資料連動，就可以更完整呈現你的健康數據。

為了讓潔牙分析數據更準確，App內還可以將你習慣開始刷牙的位置、哪裡有牙齒/牙齦問題都先標註出來。若是還不習慣使用電動牙刷，或是想要更精準知道自己刷牙方式正不正確的使用者，可以在刷牙時打開App看著頁面指引刷牙；上手之後，即使使用時不開啟App，潔牙數據依舊會儲存在牙刷主機中，只是還是要記得定期打開App同步資料才行。

AI智能音波電動牙刷會依照12區口腔定位感應，仔細記錄你的潔牙動作、力道、區域、時間，打造專屬於你的客製化潔牙分析報告，提供每日、每周、每月及完整1年的潔牙報告。哪一區刷得不夠久、刷得太用力都會被詳細記錄下來，刷頭還可以用幾次也會直接顯示數據告訴你。以每天刷牙2次的頻率來計算，大約2週要充電1次，每3個月要更換刷頭。

現在購買飛利浦Sonicare電動牙刷產品，除了有最多送2年份刷頭的超值優惠，即日起至3月17日期間於指定通路購買飛利浦Sonicare商品單筆結帳金額滿2萬元，且商品含AI智能音波電動牙刷HX9996任1色，前30名線上登錄還可獲得品牌代言人鳳小岳VIP活動資格以及與代言人進行秘密互動的機會。

刷毛多角度設計與交錯排列，有效清潔難以觸及區域。記者黃筱晴／攝影
刷毛多角度設計與交錯排列，有效清潔難以觸及區域。記者黃筱晴／攝影
旅行盒採用Type-C充電，符合現在的主流規格，使用更方便。記者黃筱晴／攝影
旅行盒採用Type-C充電，符合現在的主流規格，使用更方便。記者黃筱晴／攝影
Type-C皮革旅行充電盒擁有收納、充電兩用功能，差旅攜帶使用超方便。記者黃筱晴／攝影
Type-C皮革旅行充電盒擁有收納、充電兩用功能，差旅攜帶使用超方便。記者黃筱晴／攝影
AI智能音波電動牙刷會依照12區口腔定位感應，仔細記錄潔牙動作、力道、區域、時間。記者黃筱晴／攝影
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飛利浦Sonicare AI智能音波電動牙刷擁有一體成形無縫刷柄質感，搭配同色系Type-C皮革旅行充電盒。記者黃筱晴／攝影
飛利浦Sonicare AI智能音波電動牙刷擁有一體成形無縫刷柄質感，搭配同色系Type-C皮革旅行充電盒。記者黃筱晴／攝影
透過App可以檢視每次刷牙的成果報告。記者黃筱晴／攝影
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可自行設定3種強度、5種刷牙模式。記者黃筱晴／攝影
可自行設定3種強度、5種刷牙模式。記者黃筱晴／攝影
AI智能音波電動牙刷會依照12區口腔定位感應，仔細記錄潔牙動作、力道、區域、時間。記者黃筱晴／攝影
AI智能音波電動牙刷會依照12區口腔定位感應，仔細記錄潔牙動作、力道、區域、時間。記者黃筱晴／攝影
飛利浦Sonicare AI智能音波電動牙刷包含靜夜藍、香檳金、玫瑰金3色，擁有一體成形無縫機身。圖／飛利浦Sonicare提供
飛利浦Sonicare AI智能音波電動牙刷包含靜夜藍、香檳金、玫瑰金3色，擁有一體成形無縫機身。圖／飛利浦Sonicare提供
可直接使用底座充電或將主機放進Type-C旅行盒充電。記者黃筱晴／攝影
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牙齒

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