今晚鋒面到迎雨！這日冷氣團報到 北台灣僅剩12度冷到初一

中央氣象署指出，今晚起鋒面通過，中部以北地區及沿海地區，可能下雷雨；明白天鋒面漸遠，雨區縮減。周三冷氣團南下再變天，各地易雨轉冷，基隆北海岸、大台北山區可能有局部大雨。小年夜至初一各地偏冷，中部以北、東北部下探12度，其他地區14度；初二各地高溫回升20度。

中央氣象署預報員葉致均表示，今晚至明晨，鋒面通過台灣，各地局部短暫陣雨；若對流雲系移入旺盛，中部以北地區及沿海地區，可能下雷雨。

他說，明天白天鋒面逐漸遠離，降雨以迎風面地區、山區為主。周二東北季風影響，北部、東半部地區及中部山區有雨，其他地區多雲到晴。

周三起，天氣明顯變化，華南雲雨區東移，各地易降雨；周三至周四，因水氣多，基隆北海岸、大台北山區可能有局部大雨發生機會。

葉致均指出，周五除夕水氣逐漸減少，但當天各地仍有局部短暫雨。周六初一、周日初二水氣明顯減少，初一北海岸、東半部、恆春半島局部短暫雨，其他山區零星降雨；初二東半部、恆春半島零星降雨，其他地區恢復多雲到晴。

溫度方面，明天東北季風增強，北台灣氣溫明顯轉涼，從今天24至25度，降至18至20度；其他地區降雨期間也會稍微轉涼，但鋒面通過後，溫度就會回升。