新北預防性下架台糖梅花豬肉 侯友宜：未來不定期抽檢

台糖梅花肉片驗出含瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm，台糖除下架驗出瘦肉精批次的梅花豬肉片，也自行下架其他批次，新北市衛生局同步預防性下架台糖梅花豬肉片產品。新北市長侯友宜說，新北市第一時間對台糖梅花肉片展開全面稽查，現也全力化驗當中，未來會隨時不定期的去抽檢。

侯友宜說，新北市第一個時間對台糖驗出瘦肉精的梅花肉片展開稽查，現也在化驗當中，市府會隨時不定期地去做抽檢，同時針對有疑慮的部分也會展開稽查，盼守護市民食安。

新北市養豬協會理事長黃靖文說，新北約有102處養豬場，其中8、9成都是飼養黑豬，並多數供應新鮮豬肉給傳統肉販，較少供應冷凍豬隻給屠宰場，新北每年都會抽血檢驗是否有藥物殘留，近年都不曾驗出。新北動保處也指出，去年採集46場豬場，並未檢驗出瘦肉精含量，合格率達100％。

至於台糖梅花豬肉片下架是否影響豬肉價格，黃靖文認為影響不大，畢竟冷凍豬肉、新鮮豬肉程序、受眾不同，對一般肉販影響不大。