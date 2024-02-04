台糖國產肉遭爆含瘦肉精 中市府年前將擴大抽查養豬場

國產台糖安心豚冷凍梅花肉片日前遭中市府驗出，含有不得檢出瘦肉精「西布特羅」，引起社會震驚，中市農業局今至后里台糖畜殖飼養場抽檢，報告最晚周三前出爐。局長張敬昌表示，明起將加強抽查其他豬飼養廠，農曆年前抽查約20家，為消費者把關食用豬的安全。

張敬昌說，今至后里台糖畜殖飼養場抽檢，此牧場為台糖投資，為更新場內硬體設備，已停廠兩年，上個月才重新開始飼養豬隻，目前全場僅4千多頭；檢驗項目包含刮取豬隻毛髮、抽血、飼料，並檢查豬隻是否有其他疾病，檢驗報告最晚會在農曆年假前出爐。

張敬昌提到，本次檢驗，由畜產會攜帶一份檢體回中央檢驗，農業局則帶回另一份檢體，明天起將加強抽查其他豬場，農曆年前約可再抽20家飼料抽查，並加速檢體報告出爐。

農業局表示，動保處將持續監測畜禽產品安全、畜牧場用藥品質，辦理正確用藥教育宣導、輔導推廣產銷履歷，守護市民食肉安全。