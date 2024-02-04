國人瘋登山買裝備、衝單攻 醫曝未注意這點「高山上恐性命難保」

國人喜歡登山，常以百岳為目標，許多民眾為了登山不斷擴充裝備，但在登山過程若發生意外事故，能夠自救的可能不止裝備，還需要自救的能力。依「登山活動管理自治條例」規定，進入管制山區，領隊或隊員應具備初級緊急救護能力，並領有相關急救證照。但近期發生多起登山意外事件，卻常發現登山客並無領取相關證照。

高山症醫學專家、開業醫師高偉峰說，在平地會發生意外的事件，在山上也可能發生，但在山上發生意外時，四周根本沒有醫療設施，無法立即到醫院就醫，這時就必須靠自己先行自救；依美國疾病管制與預防中心(CDC)建議，每一個人都應該具備有「初級緊急救護能力」，這是應該學習，且學習上也不困難的基礎能力。

高偉峰說，初級緊急救護能力包括對於傷口止血、包紮、固定等處理，而台灣山區常有虎頭蜂、蛇類出沒，不小心被叮咬時，也應具備緊急處理得能力，或是在山上吃東西噎到、用火不小心被燙傷等意外，都應有基本的急救知識，可以立即處理。

「台灣登山最常見的意外，為高山症莫屬。」高偉峰說，尤其是2500公尺以上的高山，包括合歡山，都是容易引發高山症的中、高危險山區，其實，高山症是可以預防，若發生時能緊急處理，也不會有致命的危險，呼籲國人登山一定要先做好準備工作，除添購設備外，自救能力也不可缺。

此外，隨著國人多到日本、南韓旅遊，可能會到山區的雪地滑雪、遊玩，但太陽紫外線為每上升300公尺，將較平地增加約5%，若在山區雪地遊玩時，未做好戴太陽眼鏡等眼睛保護措施，可能會出現視力模糊等眼角膜灼傷的雪盲情形，原因是在沙地紫外線反射為草地的5倍，雪地紫外線的反射為草地的25倍，必須多加注意，更要具備緊急救護能力。