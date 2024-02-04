快訊

桃園敬鵬工廠大火6勇消殞命 董座6人「便宜行事」判決出爐

超低調...「酷酷嫂」周美青現身北市麵店送春聯 馬英九這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國人瘋登山買裝備、衝單攻 醫曝未注意這點「高山上恐性命難保」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
空中勤務總隊爲救登山客時常出動，開業醫師高偉峰說，在山上發生意外時，無法立即到醫院就醫，這時須靠自己先行自救。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊爲救登山客時常出動，開業醫師高偉峰說，在山上發生意外時，無法立即到醫院就醫，這時須靠自己先行自救。圖／空勤總隊提供

國人喜歡登山，常以百岳為目標，許多民眾為了登山不斷擴充裝備，但在登山過程若發生意外事故，能夠自救的可能不止裝備，還需要自救的能力。依「登山活動管理自治條例」規定，進入管制山區，領隊或隊員應具備初級緊急救護能力，並領有相關急救證照。但近期發生多起登山意外事件，卻常發現登山客並無領取相關證照。

高山症醫學專家、開業醫師高偉峰說，在平地會發生意外的事件，在山上也可能發生，但在山上發生意外時，四周根本沒有醫療設施，無法立即到醫院就醫，這時就必須靠自己先行自救；依美國疾病管制與預防中心(CDC)建議，每一個人都應該具備有「初級緊急救護能力」，這是應該學習，且學習上也不困難的基礎能力

高偉峰說，初級緊急救護能力包括對於傷口止血、包紮、固定等處理，而台灣山區常有虎頭蜂、蛇類出沒，不小心被叮咬時，也應具備緊急處理得能力，或是在山上吃東西噎到、用火不小心被燙傷等意外，都應有基本的急救知識，可以立即處理。

「台灣登山最常見的意外，為高山症莫屬。」高偉峰說，尤其是2500公尺以上的高山，包括合歡山，都是容易引發高山症的中、高危險山區，其實，高山症是可以預防，若發生時能緊急處理，也不會有致命的危險，呼籲國人登山一定要先做好準備工作，除添購設備外，自救能力也不可缺。

此外，隨著國人多到日本、南韓旅遊，可能會到山區的雪地滑雪、遊玩，但太陽紫外線為每上升300公尺，將較平地增加約5%，若在山區雪地遊玩時，未做好戴太陽眼鏡等眼睛保護措施，可能會出現視力模糊等眼角膜灼傷的雪盲情形，原因是在沙地紫外線反射為草地的5倍，雪地紫外線的反射為草地的25倍，必須多加注意，更要具備緊急救護能力。

高山症

延伸閱讀

新手攻略！ 2024好想去「富士山登山」要準備什麼？

登山驚見「3米巨熊」咆哮猛追！山友嚇尿逃竄回頭看卻傻眼定格：在玩123木頭人？

國光客運司機國道昏迷不治！如何確認患者是心肌梗塞？救護車來之前可以做什麼處理

台中男女困池有山失溫搭機下山 無救護證照...消防局要開罰索費

相關新聞

國人瘋登山買裝備、衝單攻 醫曝未注意這點「高山上恐性命難保」

國人喜歡登山，常以百岳為目標，許多民眾為了登山不斷擴充裝備，但在登山過程若發生意外事故，能夠自救的可能不止裝備，還需要自...

今天立春顧好這器官 中醫：維持較佳免疫力狀態

今天是24節氣中的立春，中醫師提醒，天氣漸暖，植物發芽，這段時間人體的肝臟機能處於旺盛時期，體內肝氣容易過於旺盛，身體腠...

請消費者安心 台糖：絕對不會購買使用瘦肉精

台中市府公布檢出台糖安心豚梅花肉片含有法規標準不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），台糖總經理陳立人今天再次...

立春養生 穿衣上薄下厚、飲食少酸多辛 中醫師這樣解釋

今天是立春，接下來一年的養生，就從今天開始。開業中醫師吳明珠表示，立春是春天的開始，此時養生小撇步為，穿衣應著重「上薄下...

惡劣！新自強號突然煞停竟是旅客「手癢」 台鐵：已報案

台鐵第422次新自強號2日上周五不明原因自動煞車停在金崙站，經查竟是第9車有一名旅客擅自拉車長閥。台鐵公司今天表示，列車...

台糖豬肉瘦肉精風波 花蓮進貨240包「都在全聯」僅剩21包

台糖安心豚冷凍梅花肉片被台中市府檢出含瘦肉精「西布特羅」，花蓮同批貨已進了240包，皆在全聯販售，衛生局清查卻只剩下21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。