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今天立春顧好「這器官」 中醫：維持較佳免疫力狀態

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今天立春顧好這器官 中醫：維持較佳免疫力狀態

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
今天是立春，中醫師指出，這段時間將肝臟調養好，有助增強免疫力，讓身體整年都維持在較佳的免疫狀態。記者陳正興／攝影
今天是立春，中醫師指出，這段時間將肝臟調養好，有助增強免疫力，讓身體整年都維持在較佳的免疫狀態。記者陳正興／攝影

今天是24節氣中的立春，中醫師提醒，天氣漸暖，植物發芽，這段時間人體的肝臟機能處於旺盛時期，體內肝氣容易過於旺盛，身體腠理與毛孔較為疏鬆，而風邪也特別容易侵犯人體，感冒、過敏性鼻炎等患者也會增多，經常覺得肩膀以及頸部僵硬痠痛，可按摩太衝穴與湧泉穴，茶飲方面，可用薄荷、桑葉和菊花一起放入茶壺或保溫杯中沖泡。這段時間將肝臟調養好，有助增強免疫力，讓身體整年都維持在較佳的免疫狀態。

台中榮總中醫部主任蔡嘉一說，立春時天氣漸暖，植物發芽，這個時期的肝臟機能處於旺盛時期，如肝氣過於旺盛，身體腠理與毛孔較為疏鬆，而風邪也特別容易侵犯人體，所以感冒、過敏性鼻炎等患者在這一時節也會增多。

春天季節的3個月裡，是大自然重新開始的季節，蔡嘉一指出，生活作息上要夜臥早起，在廣場或開闊的空間大步行走，做各種養生或是體操活動等，並且要養成在晚上11點前上床睡覺的習慣，因為這是肝膽經的氣血循行最為暢旺的時間，也是肝藏陰血功能發揮的最佳時機，錯過會使大腦細胞無法修復，身體的內分泌節律也會被破壞。

飲食方面，蔡嘉一說，如有攝取高熱量及油膩的食物，胃腸多濕氣，適合攝取新鮮的綠色蔬果及纖維質，以及清淡口味的飲食種類，避免高熱量食物的攝取，藉以改善脾胃積聚狀況，這段時間將肝臟調養好，有助增強免疫力，讓身體整年都維持在較佳的免疫狀態。 

另外，也可到中藥行選買薄荷2錢、桑葉2錢、菊花3錢，製作清肝養生茶，其中薄荷可以提振精神、調整情緒；桑葉可穩定神經系統；菊花所含水溶性成分，則有清肝明目及降氣平逆作用。  作法上是把薄荷、桑葉和菊花一起放入茶壺或保溫杯中，加熱開水沖泡；如果有口乾舌燥、便秘的狀況，可加入少許蜂蜜。

蔡嘉一表示，按摩是春天加強肝經保健的方法，經常覺得肩膀以及頸部僵硬而痠、頭部脹、面部紅熱感、頭頂溫度比身體其他部位高的民眾，可按摩太衝穴（大腳趾跟與第二腳趾跟交界處1公分）與湧泉穴（腳底前三分之一肉墊，人字溝交接處），透過一緊一鬆的按壓，頻率約每2秒鐘一次、每分鐘30次左右，重點是按壓的力量要有一定強度，穴位最好要出現痠、麻、脹的感覺。

如果是壓力大時，頭部側面出現緊縮感或是頭痛、月經來前會有胸部悶脹，或痛或是青春痘加重的人，則可透過肝經舒理方式調整，把右手掌平展放置於頭頂上、左手半握拳，以虎口肌肉或用直接用手掌向腋下肋骨輕輕敲擊，時序上則應由上往下。

患者 按摩 頸部僵硬

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