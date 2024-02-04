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台糖若提瘦肉精複驗 中市府：與食藥署共同進行

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台糖梅花肉片檢出含瘦肉精。圖/台中市政府提供
台糖梅花肉片檢出含瘦肉精。圖/台中市政府提供

台中市衛生局抽驗出國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，雖然有媒體報導台糖要申請複驗，但據了解，衛生局食品藥物安全處至今尚未收到申請複驗公文。

食安處人員說，他們在台糖的豬肉片裡檢出0.002ppm的西布特羅，是經過初、複驗3次檢驗，且各採用兩種不同方法，所以一共做了6次的檢驗，最終才確定結果。如果台糖申請複驗，仍是就存留下來剩餘肉片化驗。

食安處說，該處前年3月取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，均依照「檢驗機構實驗室品質基本規範」規定，執行檢驗、校正、品管及出具報告。

食安處說明，此次梅花豬肉片的瘦肉精檢驗，為依據衛生福利部公告修正的「食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析」進行21項乙型受體素檢驗。經初驗檢出西布特羅，並進行多次複驗確認，均依程序進行重新取樣均質，具有公信力及證據能力。

食安處說，若正式接獲複驗申請後，會邀請食藥署指導共同複驗，4個工作天內出具檢驗結果報告。

衛生局 豬肉 食安

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