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下週西半部轉陰冷 小年夜降溫到12度

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

5日西半部氣溫下滑，除夕、小年夜下探12度！天氣風險預報員廖于霆說，5日天氣受到鋒面影響，中部以北地區低溫下探14度，還會出現降雨或雷雨的狀況。中央氣象署預報員葉致均受訪時指出，大陸冷氣團7日南下，全台從小年夜（8日）開始，濕冷感受都相當明顯。

西半部氣溫5日下滑

葉致均指出，5日清晨有鋒面通過台灣地區，除了東北部迎風面會降雨之外，西半部也會出現局部短暫陣雨，中部以北地區更不排除出現雷雨。廖于霆補充說，不過這波鋒面來得快走得也快，到了5日上班時間，各地降雨都已經趨緩。

中央氣象署表示，6日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區溫度也都呈現類似的狀況；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

廖于霆指出，隨之而來的是東北季風增強，北部、東北部出現陣雨，且中部以北與東北部的氣溫明顯下降，高溫剩下18到20度，感受明顯轉濕冷。廖于霆也說，到了7日之後，受華南雲系東移影響，降雨範圍明顯擴大，西半部與北部地區都會轉為陰陣雨的天氣。

全台年夜又濕又冷

中央氣象署，7日大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；且華南雲雨區東移，7日、8日北部及東北部地區有雨，其他地區亦有局部短暫雨

葉致均說，7日、8日水氣較多，各地都會出現降雨情況，尤其是北台灣與山區雨勢更為明顯，水氣要等到10日才會真正減少。他近一步指出，大陸冷氣於禮拜三（7日）南下，各地濕冷感受明顯，小年夜（8日）與除夕（9日）溫度偏低，預計中部以北地區低溫僅12到13，空曠地區還有可能更低、其他地區則為14到15度。

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冷氣團 氣溫

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