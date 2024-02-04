聽新聞
test
0:00 / 0:00
PM2.5空汙影響中南部 環境部籲亮紅燈縣市減少戶外活動
今天東北季風減弱，環境風場轉偏東風，中部以南空品區位於下風處，清晨至上午垂直擴散條件差，汙染物易累積，數個空氣品質測站亮「紅燈」，環境部提醒，嘉義、斗六及南部地區民眾應減少戶外活動。
截至今天中午12時，有7個測站達到紅色警示，包含雲林斗六、嘉義，以及高雄橋頭、仁武、左營、前金、復興等測站，主要汙染物為PM2.5。
環境部說，今天東北季風減弱，環境風場轉偏東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，清晨至上午垂直擴散條件差，汙染物易累積； 清晨西半部地區及馬祖有局部霧或低雲影響能見度。
截至今天上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星測站短時間達紅色警示等級。
環境部表示，明後兩天因鋒面通過及東北季風稍增強，迎風面擴散條件普通，南部地區位於下風處，汙染物稍易累積；清晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言