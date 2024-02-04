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PM2.5空汙影響中南部 環境部籲亮紅燈縣市減少戶外活動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天東北季風減弱，環境風場轉偏東風，中部以南空品區位於下風處，清晨至上午垂直擴散條件差，汙染物易累積，數個空氣品質測站亮「紅燈」，環境部提醒，嘉義、斗六及南部地區民眾應減少戶外活動。中央社
今天東北季風減弱，環境風場轉偏東風，中部以南空品區位於下風處，清晨至上午垂直擴散條件差，汙染物易累積，數個空氣品質測站亮「紅燈」，環境部提醒，嘉義、斗六及南部地區民眾應減少戶外活動。中央社

今天東北季風減弱，環境風場轉偏東風，中部以南空品區位於下風處，清晨至上午垂直擴散條件差，汙染物易累積，數個空氣品質測站亮「紅燈」，環境部提醒，嘉義、斗六及南部地區民眾應減少戶外活動。

截至今天中午12時，有7個測站達到紅色警示，包含雲林斗六、嘉義，以及高雄橋頭、仁武、左營、前金、復興等測站，主要汙染物為PM2.5。

環境部說，今天東北季風減弱，環境風場轉偏東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，清晨至上午垂直擴散條件差，汙染物易累積； 清晨西半部地區及馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

截至今天上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南零星測站短時間達紅色警示等級。

環境部表示，明後兩天因鋒面通過及東北季風稍增強，迎風面擴散條件普通，南部地區位於下風處，汙染物稍易累積；清晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

中部以南空品區位於下風處，數個空氣品質測站亮「紅燈」。圖／取自環境部空品監測網
中部以南空品區位於下風處，數個空氣品質測站亮「紅燈」。圖／取自環境部空品監測網

東北季風 環境部 馬祖

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