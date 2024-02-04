冷氣團亂春節連假 小年夜除夕陰雨濕冷 初四才明顯回暖

今天是24節氣的立春。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，最近天氣變化愈來愈有春天的感覺，除了霧氣頻繁出現，冷暖交界面上的低壓鋒面以及雲雨帶系統也有趨於活躍的情況。

他說，昨天夜間在台灣東北方海面已經先有一次低壓鋒面系統發展東移的過程，系統不強且距離台灣較遠，影響不大，鋒後東北風南下造成迎風面地區昨晚到今天清晨降雨又再增多。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨又會再有一次低壓鋒面在台灣附近建立並通過，這次的系統因為後方伴隨較明顯的短波槽，同時直接通過台灣上空，因此影響會較大一些。

他表示，預估鋒面通過的時間應該會落在午夜前後開始到明天清晨之間，明天上午就會進入台灣以東海面繼續向東離開。

在鋒面通過的時候，西半部到東北部會有一陣降雨，他表示，動力條件較好，因此部分預報資料有做出對流性降雨的訊號，不排除有局部閃電打雷的現象出現，降雨的時間不長，但有可能跨到明天上班交通尖峰時間。

吳聖宇表示，系統過得快的話，明天上午之後雨勢就會逐漸減弱，中午過後西半部就會轉為多雲的天氣為主，後續底層東北風又稍增強，迎風面地區持續會有些短暫陣雨機會。

再來的天氣變化，吳聖宇表示，要等到周三，屆時華南有另一個短波槽東移，伴隨雲雨帶向東移出，水氣多且持續時間較久，周三由北往南、自西向東陸續會轉為有短暫陣雨天氣。

春節連假天氣部分，他說，周四小年夜水氣最多，各地陰雨，中部以北山區有較多累積雨量，周五除夕水氣由多逐漸減少，但是白天期間各地降雨的機會仍高，晚間之後降雨可望陸續趨緩。

吳聖宇說，周六初一恢復東北季風型的天氣，水氣明顯減少，只剩下迎風面還有短暫陣雨，西半部多雲到晴。

溫度部分，吳聖宇表示，也會由周三開始下降，周四、周五陰雨且濕冷，中部以北到東北部空曠地區低溫可能降到10-12度左右，大約是冷氣團或強烈大陸冷氣團等級。

他說，周六之後轉乾冷，白天溫度漸回升，但是一直到12日清晨都要注意夜晚清晨輻射冷卻低溫出現的機會，中部以北到東北部空曠地區仍有機會出現10度左右的低溫，13日初四至14日初五轉變成高壓迴流東南到偏南風，溫度回升會明顯加大。

高山是否降雪，吳聖宇表示，過年天氣先濕冷後乾冷，整體冷空氣強度較先前預報來得弱了些，高山降雪的條件沒有很好，雖然周三至周五水氣多，但是高空的溫度條件看起來跟上一波寒流相比差了許多。