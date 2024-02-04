春節前蛋價維持批發價52元 蛋商：初六開盤將微調降

天氣回暖，雞蛋產量回穩，台北市蛋商公會理事長林天來表示，加上這周就要過年，加工業者也逐步減少生產，用蛋量較先前少，因此本周蛋價維持不調整，但2月15日（初六）開盤將會公布春節過後的價格，預計蛋價將微幅調降。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，近期天氣回暖，雞蛋產量有較緩和，但聽說除夕又有冷氣團可能會影響到產蛋量，但過年封盤、用蛋量可能比較少，加上今年禽流感疫況沒有去年嚴重，因此影響不大，但年後蛋價應會調降。

林天來表示，近期天氣變化較大，上周天冷雞產不了蛋，加上年前伴手禮及加工業者等需求大增，導致雞蛋供不應求，本周天氣回暖，蛋雞產量較為穩定，又適逢過年前夕，業者逐步封關準備過年，雞蛋用量也沒先前這麼大，雞蛋也要休市，因此本周蛋價不再調整。

林天來說，年前蛋價維持產地價每台斤42.5元、批發價52元，農曆年後，初六開盤將會公布蛋價，考量春節過後，學校尚未開學，雞蛋用量較少，預估價格將會些微調降。

彰化蛋農陳秋池表示，最近蛋農互相支援調度供蛋，甚至以每台斤2到4元來調度，單是產地成本可能都在44到46.5元間，下周1箱20台斤蛋原本產地成本價850元，甚至可能要到930元。

陳秋池說，年前消費量大，以他為例，排隊買蛋的人都排到農曆年後，他自己賣到都有些缺蛋，需要與其他蛋農調度，但本周適逢農曆年前夕，消費量大，比起上周更難調度，除了彰化，高雄、屏東也都有這樣的情況。