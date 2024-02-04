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因應國防演訓運輸需求 台鐵研議改進軍運作為

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
配合國防演訓運輸需求，台鐵公司表示將研議改進軍運方式及作為，滿足國軍未來演訓準備及各類運輸計畫目標。圖／台鐵公司提供
配合國防演訓運輸需求，台鐵公司表示將研議改進軍運方式及作為，滿足國軍未來演訓準備及各類運輸計畫目標。圖／台鐵公司提供

因應國防演訓運輸需求，台鐵公司今天表示，研議改進軍運方式及作為，滿足國軍未來演訓準備及各類運輸計畫目標，初步擬定年度協調計畫及召集專案會議，加速推動進程。

台鐵公司表示，台鐵公司日前與後指部運輸處處長李世傑等人會面，就未來軍運事宜交換意見，項目包括增設輸送用具、橋板、改良守車、新式移動端末月台、擴大貨物裝載統訓、及落實演練方法。

台鐵公司董事長杜微表示，配合國家政策，台鐵持續努力改善運輸模式，與軍方及貨商規畫更佳的聯合運輸計畫，並落實相關訓練；今年2月新購R200型柴電機車即可完成測試，於3月投入貨運，屆時以其強大的馬力，將可增加貨列牽引噸數，縮減梯隊，減少運輸時間。

杜微表示，未來國軍引進M142海馬斯多管火箭或105mm砲車系統，均屬台鐵平車能夠運送的輪型車輛，以及天然災害緊急搶救的輸運需求，已完成先期規畫準備。

台鐵 國軍

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