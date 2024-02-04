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今天立春晴暖明變天 小年夜除夕更濕冷北部僅13度低溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三冷氣團南下，加上華南雲雨區水氣影響，各地明顯轉冷陰雨，到周四小年夜、周五除夕溫度更偏低，北台灣估13至14度、其他地區14至16度。本報資料照片
周三冷氣團南下，加上華南雲雨區水氣影響，各地明顯轉冷陰雨，到周四小年夜、周五除夕溫度更偏低，北台灣估13至14度、其他地區14至16度。本報資料照片

今天是24節氣的立春。中央氣象署預報員葉致均表示，今天白天各地偏暖，不過今晚至明晨鋒面通過，中部以北及鄰近沿海地區，留意局部較大雨勢。明天東北季風增強，北台灣高溫僅剩20度。周三冷氣團南下，加上華南雲雨區水氣影響，各地明顯轉冷陰雨，到周四小年夜、周五除夕溫度更偏低，北台灣估13至14度、其他地區14至16度。

葉致均表示，今天台灣附近有道鋒面逐漸形成，各地雲量偏多，預估今晚至明晨鋒面通過台灣，各地降雨機率明顯提高。今天基隆北海岸、恆春半島、東半部地區，不定時短暫陣雨出現；南部地區到下半天有零星雨勢；金門及馬祖局部短暫陣雨或雷雨。其他地區入夜後，降雨亦轉趨明顯。

他說，今天入夜後鋒面逐漸建立通過，因此今晚至明晨，中部以北地區降雨轉趨明顯，沿海地區也不排除雷雨出現。此外，明天白天前，西半部地區、馬祖留意低雲或霧。

明天鋒面通過，西半部上半天有降雨情況；葉致均表示，隨著鋒面逐漸遠離，降雨緩和，東半部仍有局部短暫陣雨出現。周二北部、東半部地區及中部山區，仍有局部降雨出現，整體雨勢明顯較周一緩和。

葉致均指出，不過，周三下半天起，隨著華南雲雨區東移，各地、外島都有降雨情況，其中北台灣明顯降雨，至周五後逐漸減少。周六初一水氣減少，東半部、恆春半島及各地山區，可能有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴。

溫度方面，他說，今天溫度整體偏暖，北部、東半部高溫23至25度、中南部26至28度。明天鋒面通過，東北季風增強，北台灣明顯降溫，高溫只剩下20度，隨後逐步緩慢下降。

葉致均說，周三另波冷空氣南下，加上華南雲雨區水氣影響，各地溫度明顯下降狀況。到了小年夜、除夕溫度偏低，北台灣低溫預估13至14度，其他地區14至16度。

今天至明天清晨天氣。圖／中央氣象署提供
今天至明天清晨天氣。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 馬祖 高溫

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