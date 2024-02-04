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台糖肉片檢出瘦肉精仍是謎 林佳新指很確定1事 籲農業部查這個

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精。圖／台中市政府提供
台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精。圖／台中市政府提供

台糖安心豬冷凍梅花豬肉片被台中市政府食安處驗出瘦肉精「西布特羅」，台糖懷疑是信功公司屠宰時所汙染，但信功公司聲明指是飼養過程造成。菜農林佳新在臉書表示，到底是誰的問題？「但如果你問我，我只能很確定說『台灣有人偷用西布特羅』」。

林佳新表示，「西布特羅」是全世界廣泛禁用在食用動物上的「乙型受體素」，台中市衛生局很嚴謹的從樣本中做了6次檢驗，都顯示殘留0.002ppm的西布特羅，從檢驗報告很清楚的告訴大家，的確有西布特羅，而且殘留數值很平均。

「但當大家在推卸責任時，或是在那進行政治攻防時卻沒人在意一件事」，林佳新表示，不管是信功或是台糖的問題，總之「台灣有人在使用西布特羅飼養豬」總是不爭的事實。

林佳新表示，一個比萊克多巴胺藥性更強的食用動物禁藥出現在台灣，不管是信功或是台糖的問題，事實都呈現台灣有人在使用，而且一定是添加在飼料中。

他說，他只想建議農業部，不應該只是抽檢台糖飼養場，應該直接去混合飼料廠抽檢飼料，甚至檢驗飼料混合桶的殘留物，這樣才是負責任的作法，也才能確定台灣到底有多少人在偷偷使用。

林佳新表示，就算是信功交叉汙染，也能從信功的資料庫中知道屠宰誰的豬，飼料來源。如果是台糖的問題就更嚴重了，畢竟台糖是全台最大的養豬戶，你、我每天都可能食用的。

「但台糖推卸不了責任」，林佳新表示，畢竟一個品牌的產品不管在哪個階段出現問題，都是台糖品管不良，畢竟檢驗的樣本就是台糖的豬肉。

林佳新表示，凡事還是一分證據講一分話，要證明信功有交叉汙染，就要追查當天全部的屠宰原料、找出哪家養豬場偷用禁藥，證明給我們看信功的疏失。

信功 林佳新 豬肉

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